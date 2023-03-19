Fatih Altaylı: Erdoğan'a hiç bu kadar hak verdiğim olmamıştı

Gazeteci Fatih Altaylı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzası için "Her türlü fırçayı hak ediyor" dediği yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hiç bu kadar hak verdiğim olmamıştı" ifadesini kullandı.

Son Güncelleme:
Fatih Altaylı: Erdoğan'a hiç bu kadar hak verdiğim olmamıştı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir" sözleriyle eleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hak verdi.'

"Devletin Bakanı, imzası yüzünden herkesin ve kameraların önünde 'haşlanınca' ne yalan söyleyeyim garipsedim. Sonra imzayı gördüm. Başladım gülmeye. Bakan'ın amiri ne dese haklı" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Gerçekten böyle bir imza olmaz. İlkokul 1. sınıf öğrencisine 'İmza at bakalım' desen yemin ederim daha iyi, daha kimlikli, daha kişilikli bir imza atar. Bu imza her türlü fırçayı hak ediyor.

Bakan Muş şimdi muhtemelen oturmuş imza çalışıyor, hattatlara buldurduğu bir imzayı taklit edip kendi imzası haline getirmeye uğraşıyordur. Keşke birisi kendisine daha önce 'Bu nasıl imza' dese imiş. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hiç bu kadar hak verdiğim olmamıştı."

Fatih Altaylı: Erdoğan'a hiç bu kadar hak verdiğim olmamıştı - Resim : 1

Etiketler
Fatih Altaylı Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
İslamcıların AKP'ye baskısı sürüyor: 'Kimle konuşsam 'Özlem Zengin aday olursa oy vermeyeceğim' diyor' 'Kimle konuşsam 'Özlem Zengin aday olursa oy vermeyeceğim' diyor'
Onlarla arkadaş ve asla sevgili olunmaz! Hayatı zindan ederler- En kıskanç 3 burç Onlarla arkadaş ve asla sevgili olunmaz! Hayatı zindan ederler- En kıskanç 3 burç
Kanal D'nin Yargı dizisinde kriz bitmiyor! Yeni oyuncu giriş yaptı Kanal D'nin Yargı dizisinde kriz bitmiyor! Yeni oyuncu giriş yaptı
Rusya, Hatay'a sahra hastanesi gönderdi Rusya, Hatay'a sahra hastanesi gönderdi
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer, altın için rekor tahminini açıkladı Selçuk Geçer, altın için rekor tahminini açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: 'Sonuçları çarşamba günü aldım' Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı
Yapay zekaya seçim sonuçları soruldu: 'İkinci tura kalıyor, kazanan Kılıçdaroğlu' 'İkinci tura kalıyor, kazanan Kılıçdaroğlu'
6 büyük anket şirketinin sonuçları: Erdoğan - Kılıçdaroğlu yarışında kim önde? Erdoğan - Kılıçdaroğlu yarışında kim önde?
'Tuğrul Türkeş' detayı dikkat çekiyor: AKP'de hangi vekiller üç dönem kuralına takılıyor? AKP'de hangi vekiller üç dönem kuralına takılıyor?