Fatih Altaylı: Erdoğan'a hiç bu kadar hak verdiğim olmamıştı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir" sözleriyle eleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hak verdi.'

"Devletin Bakanı, imzası yüzünden herkesin ve kameraların önünde 'haşlanınca' ne yalan söyleyeyim garipsedim. Sonra imzayı gördüm. Başladım gülmeye. Bakan'ın amiri ne dese haklı" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Gerçekten böyle bir imza olmaz. İlkokul 1. sınıf öğrencisine 'İmza at bakalım' desen yemin ederim daha iyi, daha kimlikli, daha kişilikli bir imza atar. Bu imza her türlü fırçayı hak ediyor.

Bakan Muş şimdi muhtemelen oturmuş imza çalışıyor, hattatlara buldurduğu bir imzayı taklit edip kendi imzası haline getirmeye uğraşıyordur. Keşke birisi kendisine daha önce 'Bu nasıl imza' dese imiş. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hiç bu kadar hak verdiğim olmamıştı."