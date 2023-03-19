Rusya, Hatay'a sahra hastanesi gönderdi

Sputnik'te yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardım gönderen ülkelerden biri olan Rusya, yaraların sarılması için yardım sunmaya devam ediyor.



Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin açıklamasına göre Moskova, Hatay'ın Erzin ilçesine bir sahra hastanesi gönderdi.



Elçilik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rusya Sağlık Bakanlığı, depremzedelere yardım amacıyla Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi. Hastane, Hatay ilinin Erzin ilçesinde hizmet verecek" dedi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, depremin ardından Kahramanmaraş'a sahra hastanesi göndermiş ve Rus doktorlar çok sayıda depremzedeye sağlık hizmetleri sunmaya başlamıştı.