Fahrettin Koca'dan 'Kızılcık Şerbeti' paylaşımı

Gold Film imzalı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 65'inci bölümü dün akşam Show Tv'de izleyiciyle buluştu. Dizinin yeni bölümünde Onaylı Randevu Sistemi'ne yer verildi.

Dizide Özlem Çakar'ın canlandırdığı Sevilay karakteri, hastane dönüşü Aliye Uzunatağan'ın hayat verdiği Sönmez Hanım'a Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması Onaylı Randevu Sistemi'nden bahsederek, "Ablacığım hiç bekletmediler. Yani bu onaylı randevu dedikleri sistem tıkır tıkır işliyor. Hatta gelemeyecekler için bir önceki akşamdan saat 8'e kadar randevularını iptal ederlerse başkalarına da yer açılıyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisindeki o sahneyi paylaştı. Koca paylaşımına, "Onaylı Randevu Sisteminin sonuçları dizilere kadar konu olmaya başladı. Çözüm her zaman ilgi görür. Teşekkür ederiz" notunu düştü.