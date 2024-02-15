Esra Erol'un programında ortaya çıkanlar şoke etti: "Savaş çıkartacağız"

ATV’de yayınlanan ve Esra Erol’un sunduğu “Esra Erol’da” programında tüm Türkiye’yi şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Kendisini Mehdi’yim diyerek tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde bir hoca genç kızlarla termal otelde harem kurdu. Söz konusu iddialar gündem yarattı. Çabuk’un yaptıkları ise Adnan Oktar’ı hatırlattı.

"HADİSLERDEKİ MEHDİ ÇANAKKALE'DEYMİŞ"

Kızının sahte hocanın yanına kaçmasının ardından kendisini ikna edemeyince sesini duyurmak isteyen Fatma Hanım, Esra Erol’dan kendisine yardımcı olmasını istedi. 7 aydır kızından haber alamayan Fatma Hanım, kızının kendisinin yanına gelerek sahte hocadan bahsettiğini ve "Anne hadislerdeki mehdi dünyaya inmiş ve Çanakkale’deymiş. Ben bu kişiyi gidip görmek istiyorum" ifadelerini kullanarak bir sabah evden ayrıldığını ve kendisinden o zamandan beri haber alamadığını söyledi.

Programa katılan acılı anne sarf ettiği ifadeler ile programı izleyen herkesi şaşırttı. Sözde hocanın termal otel gibi bir yerde birçok genç kızı yanında tuttuğunu belirten acılı anne gözyaşları döktü.

Annenin programa katılarak açsını duyurması üzerine Esra Erol kısa sürede, Çabuk’un yanına kaçan Mevlüde’ye ulaştı. Canlı yayına bağlanan kız kayıp olmadığını söyledi ve "Allah’ın izniyle onun müridiyim" dedi.

Ailesini reddettiğini ifade eden Mevlüde, "Biz burada ilim öğreniyoruz" sözleriyle izleyenleri şaşırttı. Esra Erol ise bu kişinin daha önce tarihi eser kaçakçılığından tutuklandığını ve ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiğini söyledi.

CANLI YAYINA İHBAR YAĞDI

Canlı yayına kısa sürede ihbarlar yağdı. Esra Erol, gerekli kurumların termal otelle ilgili inceleme başlatacaklarını da söyledi. Öte yandan Mustafa Çabuk’la ilgili ortaya atılan iddialar üzerine vatandaşlardan tepki mesajları yağdı.

"1500 KİŞİ OLUNCA SAVAŞ ÇIKARTACAĞIZ"

Mustafa Çabuk’un 300 kişiyi zorla tuttuğu termal oteldeki harem iddiasına yenileri eklendi. Mustafa Çabuk’un bir de savaş planı olduğu ortaya çıktı. Mustafa Çabuk’un müritlerinin, "Biz 1500 kişi olduğumuzda savaş çıkartacağız" şeklinde mesajlar paylaştığı öğrenildi. Bu mesajlar, Esra Erol’un programında da yayınlandı.