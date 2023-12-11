Eski MHP'li başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski MHP Çarşıbaşı İlçe Başkanı Cevat Yılmaz'ın oğlu, başına tomruk çarpması sonucu yaklaşık 10 metre yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti.

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Eski MHP'li başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Trabzon'da ormanlık alanda arkadaşıyla ağaç kesen Ahmet Yılmaz (41), başına tomruk çarpması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski MHP Çarşıbaşı İlçe Başkanı Cevat Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi yarın öğle vakti, Çarşıbaşı ilçesine bağlı Fener Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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