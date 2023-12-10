Cinsel saldırıdan beraat eden şarkıcı Kurtuluş Kuş'la ilgili yeni iddia: "MHP'li başkanın kızı dosyaya girdi..."

Aydın’da bir hayranına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan müzisyen Kurtuluş Kuş hakkında verilen beraat kararının, Kuş’un siyasi bağlantıları nedeniyle verildiği iddiası ortaya atıldı.

Cinsel saldırıdan beraat eden şarkıcı Kurtuluş Kuş'la ilgili yeni iddia: "MHP'li başkanın kızı dosyaya girdi..."

27 Şubat 2022 tarihinde Aydın’daki bir otelde B.B’ye (21) yönelik “nitelikli cinsel saldırı” iddiasıyla açılan davanın duruşması Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen ay görülmüştü. Duruşmada Kuş beraat ederken dosya savcılığın ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın itirazıyla istinaf mahkemesine taşınmıştı.

"MADEM BERAAT EDECEKTİ, AYNI MAHKEME NEDEN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KOYDU?"

Cumhuriyet’ten Rengin Temoçin imzalı habere göre, B.B., “Olay gününden beri psikolojik tedavi görüyorum. Tecavüz olduğunu belgeleyen elimde devlet hastanesinden raporum var. Aydın 3. Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmamızda sanığa yurt dışına çıkış yasağı koyuldu. Kaç kere yurt dışı yasağına itiraz etmelerine rağmen itiraz reddedildi. Akabinde dosyaya MHP Aydın il başkanının avukat kızı vekâletle girdi. Davanın görüldüğü 3. ceza mahkemesi yasağı kaldırmayı reddetti. İtiraz 1. ceza mahkemesine düştü ve mahkeme yurt dışı yasağını kaldırdı” dedi.

"AYDIN MHP İL BAŞKANININ KIZI AVUKAT OLARAK DOSYAYA VEKALETLE GİRDİKTEN SONRA..."

Mahkemenin yargılama boyunca sanık lehine kararlar aldığını savunan B.B., “Madem bu adam beraat edecekti, aynı mahkeme neden yurt dışına çıkış yasağı koydu? Ben bu kararı aldıran siyasi gücü de bağlantılarını da biliyorum. MHP’nin arkasında olduğunu kendisi de söylüyor zaten, Aydın MHP il başkanının kızı avukat olarak dosyaya vekâletle girdikten sonra dosyanın durumu değişti. Üst mahkemeye itirazlarımızı yaptık. Bu sadece yargılamanın birinci evresiydi. Daha bunun istinaf ve Yargıtay süreci var. Devletimize ve adaletimize güvenmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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