Erdoğan'ın dolandırılan futbolcularla havalimanında yaptığı görüşmenin ayrıntıları: "Hakan Ateş'e söyle, bu işi çözsün"

Kamuoyunda ‘Fatih Terim Fonu’ olarak bilinen Denizbank Florya Şube Müdürü Seçil Erzan'ın dolandırıcılığının ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araya girdiği iddia edilmiş, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'i arayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın para kaptıran eski futbolcular için “Çocukların sorununu çözün” dediği iddia edilmişti. Soylu, iddiaları yalanlamamıştı.

"Bu telefonun arka planını öğrendim" diyen Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’i arayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para kaptıran eski futbolcular için “Çocukların sorununu çözün” dediği iddiasının perde arkasını kaleme aldı.

Saymaz’ın aktardığına göre, “Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera, nisan ayında Erdoğan'dan randevu istedi. Erdoğan, İstanbul Havalimanı konuk evinde futbolcuları ağırladı.”

'LAFIMIZI DİNLEMEDİLER'

Erdoğan’ın yanında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da olduğunu belirten Saymaz yazısında şunlara yer verdi:

“Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Erdoğan, görüşmede, ‘Bu olay nedir? Paraları nerede ve kime verdiniz?’ diye sordu. Üç futbolcu yaşadıklarını anlattı. Erdoğan, dinledikten sonra Soylu'ya dönerek ‘Olaya bir bakın. Hakan Ateş'e söyle, bu işi çözsün. Başka konular da oldu. Lafımızı dinlemediler. Gereken uyarıları yapın. İsterlerse bir gün içinde kapatırlar.’

Soylu, görüşme sonrası Ateş'i aradı. Futbolcularla Beştepe arasındaki trafiğin halen sürdüğü ve Erdoğan'ın meseleyi takip ettiği ifade ediliyor.”

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