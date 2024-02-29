Erdoğan 'seferberlik' ilan etti: Eski - yeni tüm AKP yöneticilerine kesin talimat

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski ve yeni tüm iktidar partisi yöneticilerine İstanbul için aday gösterdikleri Murat Kurum için çalışılması talimatı verdiği belirtiliyor.

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Erdoğan 'seferberlik' ilan etti: Eski - yeni tüm AKP yöneticilerine kesin talimat

Yerel seçimlere bir ay kala sonucu tüm Türkiye'de merakla beklenen İstanbul'da da yarış kızıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta 'aşkım' diye hitap ettiği ve partisince yeniden kazanılması niyetini net bir şekilde ortaya koyduğu megakent için CHP'li mevcut büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u yarışa sokmuştu.

Kamuoyu araştırmalarında yarışın başa baş geçeceği görülüyor.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre seçimlere bir ay kala tablonun daha da netleşeceği ifade edilirken, Erdoğan’ın İstanbul’da seçimleri çantada keklik görmediği' belirtiliyor.

Erdoğan'ın, partisinin seçim çalışmaları kapsamında eski ve yeni tüm AKP'li yöneticiler ile milletvekillerine "Herkes İstanbul için çalışacak", "Herkes Murat Kurum'un projelerine destek verecek ve Kurum için çalışacak" talimatını verdiği konuşuluyor.

Erdoğan'ın kurmaylarına ayrıca 'CHP’li belediyelerin mutlak suretle kazanılması, seçim gecesi aksi bir sonuçla karşılaşmamak için partinin yaptığı tüm çalışmaları hızlandırmasını istediği' de belirtiliyor.

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Recep Tayyip Erdoğan AKP Ekrem İmamoğlu CHP İstanbul
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