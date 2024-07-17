Erdoğan İmzaladı: 8 İlde Bazı Alanlar Orman Sınırı Dışına Çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop ve Sivas'taki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

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Erdoğan İmzaladı: 8 İlde Bazı Alanlar Orman Sınırı Dışına Çıkarıldı

Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop ve Sivas illerindeki bazı alanlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla orman sınırları dışına çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar şöyle:

"MADDE 1- (1) Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop ve Sivas illerinde bulunan ve ekli krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiştir.

(2) Birinci fikra kapsamında orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılır."

Erdoğan İmzaladı: 8 İlde Bazı Alanlar Orman Sınırı Dışına Çıkarıldı - Resim : 1

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