TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca Kürsüde Rahatsızlandı, Genel Kurul Ertelendi

TBMM Genel Kurulu, gündemde tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi görüşüldüğü sırada Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlandı. Karaca'nın rahatsızlanması sonucu Genel Kurul yarına ertelendi.

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi görüşüldüğü sırada TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ara verdi.

Rahatsızlanarak Ankara'da özel bir hastaneye kaldırılan Karaca'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karaca daha önce pandemi döneminde akciğerinde gelişen kist nedeniyle 25 Haziran'da ameliyat olmuştu.

Karaca’nın rahatsızlanmasının ardından 3 başkanvekili de şehir dışında olduğu için Meclis oturumu 21.55’te kapandı. TBMM Genel Kurulu’nun yarınki oturumunu ise Celal Adan yönetecek.

Kaynak: ANKA