3 Kişinin Hayatını Kaybettiği Çeşme'deki Yangın Faciasıyla İlgili Yeni Gelişme

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangında dün 3 kişi hayatını kaybetmişti. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

3 Kişinin Hayatını Kaybettiği Çeşme'deki Yangın Faciasıyla İlgili Yeni Gelişme

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde dün ormanlık, makilik ve otluk alanda çıkan yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri tamamlandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler, soruşturma kapsamında 1 kişiyi daha gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Alparslan E. ile Özkan G. tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde dün çıkan ve yoğun müdahaleyle söndürülen yangında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, bir bahçede kaynak ve hızar işleri yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımın başlattığı yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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