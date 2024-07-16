Tehditler Alıyordu! Ayşe Ateş'e Tahsis Edilen Koruma Sayısında Dikkat Çeken Artış!
Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e tahsis edilen koruma sayısının 8'e yükseltildiği iddia edildi.
Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki silahlı koruma tahsis edilmişti.
Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Ayşe Ateş, ölüm tehditleri aldığını belirterek, “Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı’na koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş'i de öldürecekler, haberiniz olsun” demişti.
Sinan Ateş'in öldürülmesine yönelik açılan davanın ilk duruşması 1 Temmuz'da Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülmüştü.
Duruşma günü Ayşe Ateş'e çelik yelek giydirildiği ve Ateş'in koruma sayısının 5'e yükseltildiği öğrenilmişti.
KORUMA SAYISI 8'E YÜKSELTİLDİ
Gazeteci Timur Soykan, bugün Halk TV'de Şule Ateş ile Kayda Geçsin programında Ayşe Ateş'in koruma sayısının 8'e yükseltildiğini açıkladı.