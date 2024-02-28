Erdoğan Aktaş tüm detaylarıyla anlattı: Şevki Yılmaz bana rüşvet teklif etti, sert çıktım

TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alarak kullandığı "Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum" dediği için tepkilerin odağında olan İslamcı Şevki Yılmaz'la bir anısını anlattı.

Bunun bir ilk olmadığını hatırlatan Aktaş, Yılmaz'ın 90'lı yılların ilk yarısında da Kabe'de Atatürk'e hakaret eden görüntülerinin kıyamet kopardığını vurguladı; kendisine nasıl rüşvet teklif ettiğini ise şöyle kaleme aldı:

"Türkiye 1994'de yerel seçimlere hazırlanırken, ben rahmetli Ufuk Güldemir'in yönetimindeki Show TV Haber Merkezi'nde muhabirdim. Şevki Yılmaz'ın o seçimlerde Rize Belediye Başkan adayı olduğunu öğrenir öğrenmez, kameraman arkadaşım Cengiz Özkarabekir'le birlikte hemen yola çıktık. Refah Partisi Rize İl Merkezi'nde Şevki Yılmaz ile buluştuk.

Röportaj sırasında konu, Atatürk'e hakaret sözlerine gelince kendini savunmaya çalıştı. İtiraf etmeliyim ki, üzerinden 30 yıl geçtiği için neler söylediğini tam hatırlayamıyorum.

Röportajın tam da bu bölümünde Cengiz, 30 yıl önceki teknolojik olanaklarla donanmış olan kamerasının aküsünün bittiğini söyledi. Cengiz aküyü değiştirirken Şevki Yılmaz'ın huzursuzluğu yüzünden okunuyordu. Bir sağa bir sola kaykılarak, 'Erdoğan Bey, kendi aramızda bir ücret karşılığı bir sorunu çözsek' deyiverdi.

'KULAKLARIMA İNANAMADIM'

Kulaklarıma inanamamıştım. Dindarlığı ile bilinen Şevki Yılmaz açık açık bana rüşvet teklif ediyordu. Ahlaksız bir teklifte bulunuyordu. 'Ya hocam bu nasıl bir laf? Bana nasıl böyle bir şey teklif edebilirsiniz?' diye çıkıştım. Benim sert çıkışım üzerine Şevki Yılmaz, 'Aman efendim bunu reklam ücreti olarak düşünün' gibi tuhaf bir açıklamayla konuyu geçiştirmeye çalıştı."

Bunun üzerine "Şevki Bey, eğer reklam vermek istiyorsanız, kanalın reklam servisini arayın, onlarla konuşun. Bana yaptığınız teklif çok rahatsız edici" ifadesiyle rahatsızlığını bir kez daha dile getirdiğini belirten Aktaş, "Cengiz Özkarabekir aküyü değiştirdiğini, röportaja devam edebileceğimizi söyleyince söyleşiyi tamamladık. İstanbul'a dönüp röportajı izlerken, Şevki Yılmaz'ın o sözlerinin de kayıtta olduğunu fark ettim. Nasıl olduysa akü değiştirilince kamera tekrar çalışmış ve aradaki konuşmalar da kayda alınmıştı. Bu duruma tecrübeli kameraman Cengiz Özkarabekir de şaşırmıştı. Fakat olay tamamıyla böyle gelişti" diye yazdı.

'BEN SİZE BELEDİYE BAŞKANI OLAMAZSINIZ DEMEDİM'

Aktaş, herkesin 'hocam' diye hitap ettiği, belediye başkanlığına aday olan ve seçilen bir ismin açık açık rüşvet teklif edebildiğinin, bunda da bir sıkıntı görmediğinin altını çizerek şu bilgileri verdi:

"Rüşvet teklifinin kayıtta olduğunu fark edince, röportajın yanı sıra 'Ahlaksız teklif' başlığı ile de Gülgûn Feyman'ın sunduğu Show TV Ana Haber Bülteni'ne ayrıca haber yapmıştım. Seçimlerden sonra Şevki Yılmaz beni arayıp, 'Aleyhime haber yaptın ama bak ben başkan seçildim' minvalinde konuşmuştu.

Ben de 'Ben size belediye başkanı olamazsınız demedim. Bana ahlaksız teklifte bulunamazsınız dedim' diyerek karşılık vermiştim. (...)"

Yazının tamamı.

Editörün notu: Şevki Yılmaz, 94 seçimlerinde Rize Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. 95'teki parlamento seçimlerinde ise bir kez daha Rize'den milletvekili adayı olarak Meclis'e girmeye hak kazandı.