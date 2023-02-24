Ekşi Sözlük'ün kurucusu: Gerekirse interneti de kapatalım, Ahmet Hakan ağlıyor şu an

İktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşları tarafından bir süredir deprem paylaşımları nedeniyle hedef gösterilen ve son olarak erişime engellenen Ekşi Sözlük'ün kurucusu Sedat Kapanoğlu, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın "İşimizi gücümüzü bırakıp 'link bazlı erişim engelleme' peşinde mi koşacağız biz?" şeklindeki ifadesini alıntılayarak yaşananlara tepkisini dile getirdi.

Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda "Siz Ahmet Hakan hazretlerinin narin duyguları incinirken milyonlarca insanın bilgiye erişim hakkının lafı mı olur? Aylık 36 milyon Ekşi Sözlük ziyaretçisi ve on binlerce sözlük yazarının sizin kinder yumurta kırılganlığındaki egonuzun yanında ne önemi var, ne cüretle hem?" diyen Kapanoğlu, şöyle devam etti:

"Tüm dünya nüfusu iki ağır eleştiri gördüğü an korkudan tüm tüyleri dökülen hazımsız narin miniklerin şımarık ve dengesiz ruhsal yapısını tamir etmek için seferber olmalı ve tüm haklarından feragat etmeli. gerekirse interneti de kapatalım, Ahmet Hakan ağlıyor şu anda."

AHMET HAKAN NE DEMİŞTİ?

Hakan, bugün yayınlanan yazısında Sözlük'ün 'haysiyet cellatlarının, karanlık provokatörlerin, küfürbaz rezillerin, ahlaksız müfterilerin cirit attığı bir mecraya dönüştüğünü' ileri sürerek İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Fehmi Ünsal Özmestik'in "Hukuka aykırı içerik varsa ilgili içeriğin link bazlı çıkarılması veya erişime engellenmesi mümkünken komple sitenin kapatılması hukuka aykırıdır" sözlerine 'tepki göstermişti':

"Çok güzel, çok şık, çok demokratik bir görüş. Sansüre karşı çıkması açısından da harika bir yaklaşım. Terör övgüsü, panik yaratma gibi durumlarda izlenecek yol tabii ki bu olmalı. Komple siteyi kapatmaktansa bu yola başvurulması çok daha münasip.

İyi ama bu sitede sadece terör övgüsü, panik yaratma gibi kötülükler yapılmıyor ki. Burası bireylerin hukukunu çiğneme açısından da zıvanadan çıkmış durumda.

Ekşi Sözlük’te benimle ilgili küfürler, hakaretler, iftiralar havada uçuşuyor mesela. Benim gibi bireylerin durumu ne olacak? Benim gibi bireylerin hukuku ne olacak? İstanbul Barosu, sadece Ekşi Sözlük'ün haklarını korumakla mükellef değildir. Ekşi Sözlük'teki hakaretlere, küfürlere, iftiralara maruz kalan bireylerin de haklarını korumakla mükelleftir."

Yazının tamamı.

NE OLMUŞTU?

Platformun yöneticileri, erişim engelinin gerekçesini uzun sayılabilecek bir süre boyunca öğrenememiş, daha sonra kararın 'cumhurbaşkanlığı veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle alındığı ortaya çıkmıştı.

Gelişme kamuoyunda tepki çekerken, AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci, "Ekşi Sözlük kapanmasın, bana da çok hakaret var, ama özgürlüktür' diyen siyasetçiler, münhasıran kendilerine sövdürdükleri özel mecralarını açabilirler" demiş ve sitenin kapalı kalacağını ifade etmişti.

Ekşi Sözlük yönetimi ise 23 Şubat'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile bir görüşme gerçekleştirmiş; akabinde erişim engeli kararına gerekçe olarak herhangi bir içeriğin gösterilmediğini, genel olarak nedenin 'Ekşi Sözlük yazarları tarafından kamuoyuna yanlış bilgiler verilmesi' olduğunu aktarmıştı.