Ece Üner'den Gülşen kararına tepki

Gazeteci ve sunucu Ece Üner, şarkıcı Gülşen’e verilen hapis cezasına ve aynı gün Hizbullah terör örgütü üyesinin cezaevinden tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Son Güncelleme:

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, bir konserinde imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla dün yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı gün, 3 kişiyi öldürüp betona gömen ve “Anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Hizbullah terör örgütü üyesi Mehmet Emin Alpsoy’un kalan cezası, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle affedildi.,

TV1OO sunucusu Ece Üner, aynı gün yaşanan bu iki gelişmeye dair eleştiride bulundu.

Ece Üner, şunları söyledi:

“Hafıza problemimiz var, yapılan adaletsizlikleri hemen unutuyoruz diye artık aynı gün içinde çıkıyor adalet timsali kararlar. Hizbullahçıya af çıktığı gün Gülşen’e de hapis hükmü verildi.

Evet, sanatçı Gülşen, Hizbullah terör örgütü yöneticisi olarak üç kişiyi domuz bağıyla sorgulayıp öldürmekle suçlandığı için… Pardon cinayet işlediği için… Yok, pardon kadına şiddet ve çocuk tacizi dolayısıyla… Olmadı… Sokak röportajında ‘Hizbullahçıyız, kafalarını keseceğiz’ dediği için… Çok pardon kafamda bir türlü oturtamayınca cümleyi de bir türlü kuramadım kusura bakmayın. 

Sanatçı Gülşen, imam hatiplilerle ilgili orkestra arkadaşına söylediği sözlerden dolayı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.”

Etiketler
Hizbullah Gülşen - imam hatip
Son Güncelleme:
Çilekleri ziyan etmeyin.. Çilek reçeli yaparken asla atlamamanız gereken püf nokta Çilekleri ziyan etmeyin.. Çilek reçeli yaparken asla atlamamanız gereken püf nokta
AKP'nin düzenlediği konserde korku dolu anlar: Bakan Nebati bölgeden uzaklaştırıldı AKP'nin düzenlediği konserde korku dolu anlar: Bakan Nebati bölgeden uzaklaştırıldı
Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye ne pahasına olursa olsun adaleti getireceğiz Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye ne pahasına olursa olsun adaleti getireceğiz
Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç... Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç...
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten dolar ve altın alanlara uyarı: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek' Dolar ve altın alanlar dikkat: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek'
Kış bitti diye sevinmeyin: Tarih verildi, Rusya'dan soğuk hava geliyor! Kış bitti diye sevinmeyin: Tarih verildi, Rusya'dan soğuk hava geliyor!
En sabırsız 3 burç belli oldu En sabırsız 3 burç belli oldu
Siyasette özlenen sahne: AKP'li Özlem Zengin ve CHP'li Engin Altay birlikte şarkı söyledi AKP'li Özlem Zengin ve CHP'li Engin Altay birlikte şarkı söyledi
Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı yeni video: En düşük memur maaşı asgari ücretin 2,5 katı olacak Kılıçdaroğlu memurlara seslendi, en düşük maaşı açıkladı