AKP'nin düzenlediği konserde korku dolu anlar: Bakan Nebati bölgeden uzaklaştırıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde AKP teşkilatının düzenlediği, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de katıldığı Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı. Yangın sonrası Bakan Nebati ve şarkıcı Kurtoğlu, alandan çıkarıldı.

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AKP teşkilatı tarafından Tarsus'ta düzenlenen Cengiz Kurtoğlu konserinde teknik malzemelerin bulunduğu TIR'da yangın çıktı.

KORUMALAR EŞLİĞİNDE MAKAM ARACINA ALINDI

Sahneye kadar ulaşan duman nedeniyle konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati korumalar eşliğinde makam aracına alınıp olay yerinden uzaklaştırıldı.

AKP'nin düzenlediği konserde korku dolu anlar: Bakan Nebati bölgeden uzaklaştırıldı - Resim : 1

KURTOĞLU YÜKSELEN DUMAN NEDENİYLE SAHNEDEN İNDİ

Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneden indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken konsere gelen vatandaşlar ise dağıldı.

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