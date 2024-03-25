Dışişleri Bakanlığı: BMGK'nın Gazze kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, BMGK'nın Ramazan ayı boyunca Gazze’de ateşkes ilan edilmesini talep eden kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Keçeli, X hesabından yaptığı açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi’nin, Ramazan ayı boyunca Gazze’de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze’ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz. Temennimiz, İsrail’in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir.

Gazze’deki insani felaketin sona ermesi ve İsrail-Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyunu İsrail’e karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD Çekimser Oy Kullandı

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylandı.

Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullandı.