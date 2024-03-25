CHP'den seçim güvenliği hamlesi: Sandıklara üç katmanlı koruma

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 31 Mart yerel seçimlerine günler kala İstanbul ve ilçelerindeki yarışı değerlendirdi. İstanbul'da CHP'li belediyelerin sayısını 14'ten 28'e çıkaracaklarını söyleyen Çelik, seçim güvenliğine yönelik üç katmanlı önlem aldıklarını belirtti ve İstanbullulara yerel seçimlerde müşahitlik yapma çağrısında bulundu.

Özgür Çelik, CHP'nin İstanbul'da 14 mevcut belediyeye ek olarak 14 daha kazanma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. "Şu anda İstanbul'un çok önemli bölgelerinde avantajlı durumdayız. Mevcut olmayan ancak birkaç puan farkla önde olduğumuz, yarışın başa baş sürdüğü ve yarım puan geride olduğumuz yerlerde özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bu durumun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde çoğunluğu elde etmeleri anlamına geldiğini ve meclis çoğunluğu ile İBB'de yaşanan engellemelerin ortadan kalkacağını belirtti. Arnavutköy ilçesiyle ilgili olarak da"Arnavutköy için çok genç ve dinamik bir adayımız, Tekin Aras ile yola çıktık. Sahada gerçekten etkili bir çalışma yürütüyoruz ve Arnavutköy'ü kazanacağımıza inanıyoruz" açıklamalarında bulundu.

'ÜÇ AŞAMALI GÜVENLİK'

Sandık güvenliğine ilişkin her türlü önlemin alındığını belirten Çelik, "Asil sandık görevlilerimizle ilgili süreci tamamladık. Her sandıkta sandık görevlilerimiz var. Her okulda mutlaka iki avukatımız ve bilişim sorumlularımız olacak. Sandıklar açılıp oylar sayılmaya başladıktan sonra verilerin hızlı bir şekilde il başkanlığına ve genel merkeze iletecekler. Aynı zamanda ıslak imzalı tutanaklarla ilçe binalarında bir giriş daha yapacağız. Yani seçim sonuçlarını üç aşamalı kontrol edeceğiz. Sıkı bir biçimde hazırlanıyoruz. İstanbullular gönül rahatlığıyla 31 Mart'ta sandıklara gidip oylarını kullanabilirler” dedi.

Çelik, “Şu çağrıyı da yapmak isterim. Müşahitlere de ihtiyaç var. Müşahit olmak isteyen İstanbullular CHP ilçe binalarına giderek müşahit kartlarını alabilirler. Sandıklarda gözlemci olabilirler. Bütün İstanbullardan seçimlerde müşahit olarak görev almalarını bekliyor ve talep ediyoruz" diye konuştu.

MURAT KURUM'A TEPKİ

Özgür Çelik, İstanbul Maltepe'de seçim broşürünü dağıtan bir AKP'li şahsın darp edildiği iddialarına gündeme getiren Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'a sosyal medyadan yanıt verdi.

Söz konusu AKP'linin provakatif amaçlı, hangi partiye ait olduğu belirtilmeyen, iftira broşürleri dağıtırken engellendiğini belirten Çelik, "Suçüstü yakalanan kişi serbest, suçu engellemeye çalışan kişiler sizin talimatınızla gözaltında. İftira, yalan, montaj, kumpas alışkanlıklarınızdan artık vazgeçin!" dedi.