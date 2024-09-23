Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Olası Adaylığı İçin Anayasayı İşaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, Özgür Özel’in “Kasım 2025’e dek erken seçime tamam deriz fakat sonrasında hayır diyoruz” ifadesine dönük eleştirilerde bulunarak "Cumhurbaşkanı adayı olmak için Erdoğan'ın Anayasa'yı çiğnemesiyle, yine bu Anayasa'yı tanımayarak onun aday olmasını temin etmeye yönelik adımlar atmanın birbirinden farkı yok" İfadesini kullandı.

NOW Haber'de canlı yayına konuk olan Dervişoğlu Süleyman Demirel’e atıf yaparken cebinde Anayasa ile gezdiğini söyledi.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİR DAHA ADAY OLAMAZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda duruşunun net olduğunu dile getiren Dervişoğlu, Anayasa’nın 101. maddesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir daha aday olamayacağını söylediğini ifade etti.

Dervişoğlu “Ama kamuoyu araştırmalarında başka adaylarla Erdoğan'ın yarıştırıldığına şahit oluyoruz. Erdoğan burada 'ben bir yolunu bulacağım, Anayasa buna mani olsa bile ben önümüzdeki seçime aday olarak gireceğim ve bunun için de bazı çevreler benim bu emelime hizmet etmeye tarafımdan mecbur ve mahkum bırakılacak' dedirtmek istiyor. Bu aslında kurgulanmış bir senaryo” şeklinde konuştu.

“GEREKLİ MÜCADELEYİ VERECEĞİZ"

“Eğer birileri Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını konuşulabilir hale getirmek için bu siyasi manevraları yapıyorlarsa bu Anayasa'ya benim baktığım pencereden bakmıyorlardır. Bu Anayasa yürürlükte olan bir Anayasa ise siyasi tartışmaların odağından Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkarılması lazımdır. 'Biz Erdoğan'ı yenerek göndermek istiyoruz' gibi sırf Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimde yenmek için olsa dahi Anayasa çiğnenmek isteniyorsa bu da yapılmaması gereken şeylerden biridir. Biz bu konuyla ilgili gerekli mücadeleyi vereceğiz. “

“ÖZGÜR ÖZEL DE SÖYLERSE TAYYİP ERDOĞAN TARTIŞMANIN DIŞINA ÇIKAR”

“Bunu Sayın Erdoğan gündeme getirmiyor. Kamuoyu araştırmalarında diğer adaylarla Sayın Erdoğan'ı yarıştıranlar başkaları, Erdoğan'ın yeniden aday olmasını temin etmek üzere erken seçim kararını gündeme getirip tartışmayı açanlar başkaları. Siz böyle yaparsanız bunlara bağlı olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü açacak yeni anayasal düzenlemeleri gündeme getirme stratejisi getirilir. Bu nedenle benim söylediğimi CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de söylerse Recep Tayyip Erdoğan bu tartışmanın dışına çıkar.”

İKİSİ DE ANAYASA’YI VE HÜKÜMLERİNİ TANIMAMAKTIR”

“Cumhurbaşkanı adayı olmak için Erdoğan'ın Anayasa'yı çiğnemesiyle, yine bu Anayasa'yı tanımayarak onun aday olmasını temin etmeye yönelik adımlar atmanın birbirinden farkı yok. İkisi de Anayasa'yı ve hükümlerini tanımamaktır. Dolayısıyla Erdoğan iki dönem seçilmesi gerekirken üç dönem seçilmiştir, muhalefet buna doğru bir biçimde geçmişte itiraz etmeyi becerememiştir. Çünkü zafer kazanma iştahıyla hareket etmiştir. Aynı durum şimdi de kapının önünde duruyor."

Kaynak: ANKA