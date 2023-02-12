Depremzede çiftin yardım kolisinden içinde para, kimlik ve banka kartı olan cüzdan çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Malatya'dan Ankara'ya gelen Sevgi K. ve Semih K.K çifti, yardım kolisinde cüzdan buldu.

Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca verilen yardım kolisini açan çift, içinde bir miktar para, kimlik ve banka kartları olan bir kadın cüzdanı buldu.

Vakfa geri gelen depremzede çift, cüzdanın Urfa'dan Ankara'ya gelen depremzedelerden Hülya D'ye ait olduğu bilgisini aldı.

Vakıf aracılığıyla Hülya D. ile bir araya gelen Sevgi K. ve Semih K.K, cüzdanı sahibine teslim etti.

AA'nın aktardığına göre; kıyafet seçimi esnasında cüzdanını kolilerden birine düşürdüğünü belirten Hülya D, davranışlarından dolayı Sevgi K. ve Semih K.K çiftine teşekkür etti.