Çocuğunun Boğazına Bıçak Dayayan 'Baba'nın İfadesi Ortaya Çıktı

İzmir’de, Ş.A. isimli baba, görüntülü aradığı boşanma aşamasındaki eşi F.A.’yı tehdit ederken 3 yaşındaki oğlunun boğazına bıçak dayadı. Annenin şikayeti ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme gelen olay sonrası gözaltına alınan Ş.A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

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Çocuğunun Boğazına Bıçak Dayayan 'Baba'nın İfadesi Ortaya Çıktı

Burdur'da bulunan resmi nikahlı eşi F.A.'yı görüntülü arayarak tehditler savuran Ş.A. (32), 3 yaşındaki oğlunun boğazına ekmek bıçağı dayadı. O anları telefondan izleyen anne dehşeti yaşarken, görüntüler sosyal medyada infial uyandırdı. Çok sayıda paylaşımla olayı emniyet birimlerine duyurmaya çalışan kullanıcılar, cani babayla ilgili öfke mesajları paylaştı. Görüntülerin hızla yayılması sonrası Ş.A. isimli şahsın İzmir'de ikamet ettiği ortaya çıktı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, cani babayı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Çocuğunun Boğazına Bıçak Dayayan 'Baba'nın İfadesi Ortaya Çıktı - Resim : 1

'VİDEO ESKİ' DİYEREK KENDİSİNİ SAVUNDU

Gözaltına alınan Ş.A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde videonun eski olduğunu ileri sürerek suçlamaları reddettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere emniyet binasından çıkartılan Ş.A., basın mensuplarının sorularına da "Ben kimseye bir şey yapmadım" diye cevap verdi.

Çocuğunun Boğazına Bıçak Dayayan 'Baba'nın İfadesi Ortaya Çıktı - Resim : 2

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Bu arada, çiftin iki çocukları olduğu, Y.C.A. (7) ve boğazına bıçak dayanan B.A.'nın (3) Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Karşıyaka Çocuk Yurdunda koruma altına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Böyle Baba Olmaz Olsun! Boşanmak İsteyen Eşine Gözdağı Vermek İçin Oğlunun Boğazına Bıçak DayadıBöyle Baba Olmaz Olsun! Boşanmak İsteyen Eşine Gözdağı Vermek İçin Oğlunun Boğazına Bıçak DayadıGüncel

Kaynak: İHA

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