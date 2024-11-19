Türkiye'nin Gözü 'Yenidoğan Çetesi' Davasında: Duruşmada İkinci Gün

'Yenidoğan çetesi' davasının ilk duruşması dün görüldü. Kan donduran detayların ortaya çıktığı duruşma saat 21.00'de sona erdi. Davanın ikinci duruşması bugün Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.

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Türkiye'nin Gözü 'Yenidoğan Çetesi' Davasında: Duruşmada İkinci Gün

'Yenidoğan çetesi'nin yargılandığı davaya bugün devam edilecek.

22’si tutuklu 47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi Davası'nın ilk duruşması dün Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması kimlik tespitiyle başladı. SEGBİS'te yaşanan teknik bir sorun nedeniyle verilen 45 dakikalık aranın ardından katılma taleplerinin alınmasıyla duruşmaya devam edildi.

Duruşma savcısı tüm katılma taleplerinin "suçtan zarar görmedikleri" gerekçesiyle reddini talep etti. Sanıklara katılma talepleriyle ilgili soru soruldu; hepsi "Bir diyeceğim yoktur" yanıtını verdi. Sanık avukatları ise savcının görüşüne katılarak suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme katılma taleplerinin "suçtan zarar görmedikleri" gerekçesiyle reddine karar verdi.

Bugün devam edecek olan duruşma sanıkların savunmalarıyla başlayacak.

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