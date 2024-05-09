Cinci hocaya 10 yılda 5 milyon Euro kaptırdı: “İçirdiği sıvılarla kendimden geçiyordum"

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan işkadını Nurcan Badruk, cinci Serkan Önder ve eşi Süreyya Önder tarafından büyü bozma' vaadiyle 5.1 milyon Euro dolandırıldı.

Sabah gazetesinden Fatih Yılmaz'ın haberine göre; Serkan Önder'in tanıştıklarından kısa süre sonra para istemeye başladığını söyleyen Badruk, "Düzenli olarak 2021 yılına kadar hesabına para gönderdim. Para gönderdiğimi kimseye söylememem gerektiğini, yoksa büyü ile eşime, çocuklarıma zarar vereceğini söyledi. Korkumdan ne dediyse yaptım. Altın ve mücevherlerimi de verdim. En son 500 bin euro istedi, artık param kalmadığını söyledim. Son telefon konuşmamızı kızım duymuş, ailemin haberi oldu. Serkan Önder'i önce Allah'a sonra adalete havale ediyorum” diye anlattı.

Serkan Önder, dolandırıcılıktan yargılandığı Münih Bölge Mahkemesi'nde, Almanya'da havuzlarda eşiyle temizlik yaptığını, zar zor geçindiğini, malulen emekli olduğunu ve aylık 350 euro aldığını söyledi.

Nurcan Badruk'un eşi Adil Badruk, Önder'in mal varlığı için, "Ordu'daki apartmanları Almanya'da bulaşık yıkayarak, havuz temizleyerek, 350 Euro emekli maaşıyla mı yapmış? O servetinin kaynağı bizden çaldığı paralar" dedi. Badruk ailesinin avukatı Bernhard Mehr, Münih Bölge Mahkemesi'nin Önder çiftinin 1 milyon 165 bin euro'yu Badruk ailesine ödemesine hükmettiğini, 2.7 milyon Euro'nun zaman aşımına uğradığını söyledi.

Nurcan Badruk'un eşi Adil Badruk ise Önder çifti hakkında Türkiye'de de hukuk yoluna başvuracaklarını söyledi.