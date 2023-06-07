CİMER'e şikayet: Kolay para kazanmaya teşvik eden ahlaksız platform OnlyFans kapatılsın

Twitter'da Furkan Gurbetoğlu isimli kullanıcı, OnlyFans'ın kapatılması için CİMER'e şikayette bulundu.

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CİMER'e şikayet: Kolay para kazanmaya teşvik eden ahlaksız platform OnlyFans kapatılsın

Türkiye’de sık sık gündeme gelmeye devam eden ve çoğulukla pornografik içerikler için kullanılan OnlyFans, bugün sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu. Daha önce “Haddizâtında”da yazılar paylaşan avukat Furkan Gurbetoğlu, OnlyFans’ın Türkiye’de kapatılması için CİMER’e başvuru kampanyası başlattı.

Gurbetoğlu, yaptığı paylaşımda CİMER’e yazdığı şikâyet metnine de yer vererek kişilerden bu metni kendilerinin de göndermesini istedi. Bu paylaşım üzerine sosyal medyada fikri destekleyenler ve desteklemeyenler oldu.

CİMER'e şikayet: Kolay para kazanmaya teşvik eden ahlaksız platform OnlyFans kapatılsın - Resim : 1

Gurbetoğlu, söz konusu metinde OnlyFans'ın Türkiye'nin ahlakını ve aile yapısını tehlikeye soktuğunu, öne sürüyordu. Talebi ise OnlyFans'a erişim engeli getirilmesi idi.

CİMER'e şikayet: Kolay para kazanmaya teşvik eden ahlaksız platform OnlyFans kapatılsın - Resim : 2

Gurbetoğlu’nun paylaşımı sonrasında pek çok hesap tarafından da yayılan mektupla birlikte Twitter’da “#OnlyFansKapatılsın” etiketi de açıldı. Bazı vatandaşlar kapatılmasını isterken bazıları ise platformun ücretli olduğunu ve kapatılmasına gerek olmadığını savundu. 

CİMER’e sunulan şikâyette şu ifadeler kullanıldı:

“Son dönemlerde ülkemizde ciddi şekilde yaygınlaşmaya başlayan ve kullanımı özendirilen OnlyFans isimli bir sosyal medya platformu mevcuttur. Bu platformda, kullanıcılar pornografik görüntü ve videolarını para karşılığı abonelerine satmakta ve bu yaptıkları ahlaksız eylemle ciddi paralar kazanmaktadır. Öyle ki kullanıcılarının kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre, bazı kullanıcılar bu platformdaki pornografik paylaşımlarla aylık $10.000’ın üstünde gelir elde etmektedir.

Normal şartlarda böylesi basit ve iğrenç usullerle para kazanmak, yalnızca bu tür platformların kullanıcılarının ahlaki standartlarını ilgilendirir. Ancak bu ve bunun gibi platformların esas vehameti, pornografi ile para kazanmayı teşvik etmesi ve özellikle genç kitleyi, sağladığı yüksek getiri ile ciddi şekilde etkilemesidir. Son zamanlarda bu platformun kullanıcıları, Twitter isimli sosyal medya platformunda, pornografik paylaşım yaparak kolay ve yüksek getiri elde ettiklerini ve herkese bunu tavsiye ettiklerini belirtir paylaşımlar yapmaktadır. Bu paylaşımlar neticesinde, OnlyFans isimli platformda pornografik içerik üreten kişi sayısının ciddi şekilde arttığı kamuoyunca gözlemlenmektedir. Son raddede bu iğrenç platformdaki konsept hesapların bazıları, daha fazla para kazanmak için anne-babaları ile pornografik içerik üretmeye başlamışlardır.

Ülke ekonomimizdeki dalgalı durum, toplumu ve özellikle gençleri kötü etkilemekte, çok sayıda insan kolay para kazanmak için kötü yollara tevessül etmektedir. OnlyFans isimli ahlaksız platformun kitle nezdinde özendirilmesi, toplumu ahlaksız yöntemlerle, kolay para kazanma konusunda teşvik etmektedir. Gelinen noktada, OnlyFans isimli platformun kamu ahlakı ve Türk aile yapısı için ciddi tehlike ettiği aşikardır. Bu gibi platformlara karşı zamanında, sert tedbirler alınmadığı takdirde, kamu ahlakı ve Türk aile yapısı iyice aşınacak ve neticede soysuzlaşacaktır. Bu nedenle başta OnlyFans isimli platform olmak üzere, bu gibi platformların hepsine erişim engeli getirilmelidir.

Sayılan nedenlerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin, kamu ahlakına ve Türk aile yapısına kıymet veren bir vatandaşı olarak OnlyFans isimli sosyal medya platformuna erişim engeli getirilmesini talep ederim.”

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