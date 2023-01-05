CHP'li Kaya: AKP'li belediyelerin borçlarını görmezden gelen TOKİ, 8 bin 44 vatandaş hakkında hukuki işlem başlatmış

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Sayıştay’ın TOKİ 2021 denetim raporunu değerlendirerek şunları söyledi:

TOKİ AKP’Lİ BELEDİYELERE BONKÖR DAVRANIRKEN, VATANDAŞA DAVA AÇIYOR

“Sayıştay raporunu incelediğimizde şöyle bir gerçekle karşılaşıyoruz: AKP’li belediyelere yaptıkları işler karşılığı olan alacaklarını alma konusunda çok bonkör davranan TOKİ, söz konusu vatandaş ve vatandaşın borcu olduğunda icra işlemleri yapmış, vatandaşa kanuni yaptırımlarda bulunmuş.”

TOKİ’YE BORÇLU BELEDİYELER İÇİNDE CHP’Lİ BELEDİYE YOK

“Sayıştay raporlarında ifade edildiği üzere; kurum ve kuruluşlara yapılan satışlardan doğan alacakların kayıt, takip ve tahsilatlarının yeterince yapılmadığı bulgusu var. İzlenen alacakların idare tarafından yeterli ölçüde takip ve tahsilinin yapılmadığı görülüyor. İdare tarafından yeterli ölçüde takip ve tahsilinin yapılmadığı alacaklar dediği kurum ve kuruluşlara baktığımız zaman, önümüze sadece AKP’li belediyeler çıkıyor. İçlerinde bir tane bile Cumhuriyet Halk Partili ya da muhalif belediye yok.”

AKP’Lİ BELEDİYELERDEN ON MİLYONLARCA LİRA ALACAK BİRİKTİ

“Uşak Belediyesi ile idare arasında imzalanan 02.11.2017 tarihli protokol sonucunda 96 adet işyerinin 33 Milyon 500 Bin TL bedel üzerinden 120 ay vadeli olarak Uşak Belediye Başkanlığı’na satışı yapılmış. Belediyenin burada 19 adet gecikmiş taksit borcu var fakat aynı durumdaki vatandaşa hemen işlem yapan TOKİ, burada hiçbir işlem yapmamış.

Mersin Erdemli Belediyesi’nin 12 adet vadesi geçmiş taksit borcu var.

Kars Belediyesi var kayyumda olan, 5 adet vadesi geçmiş taksit borcu var ama bunlara işlem yapılmamış.

Yine enteresan bir şekilde Sayıştay raporlarında, muhasebe kayıtlarında yer almayan, ‘idarenin kendi içinde izlediği bir kısım kurum ve kuruluşlardan ilave alacaklarına rastlanılmıştır.’ diyor.

Bunlar ayrıntılı olarak veriliyor. Bunlardan bir tanesi Trabzon Ortahisar Belediyesi. 51 adet vadesi geçmiş taksit borcu bulunuyor Trabzon Ortahisar Belediyesi’nin, AKP’li belediyenin 51 adet vadesi geçmiş taksit borcu bulunuyor ama Sayıştay raporuna göre yapılan hiçbir işlem yok.

Yine Ağrı Belediye Başkanlığı ile idare arasında imzalanan bir sözleşme var. Ağrı Belediyesi de AKP’de bilindiği gibi. Burada da 24 adet vadesi geçmiş borç var fakat idare hiçbir işlem yapmamış.

Yine AKP’li İstanbul Fatih Belediye Başkanlığı’nın 2018 yılı işlemlerinden kaynaklı 4 adet, 2019 işlemlerinden kaynaklı 3 adet, 2020 işlemlerinden kaynaklı 2 adet, 2021 işlemlerinden kaynaklı 1 adet; yani toplam 10 adet gecikmiş taksit borcu var, ona da işlem yapılmamış.

Yine AKP’li İstanbul Esenler Belediyesi’nin gecikmiş borçları var, onlara da işlem yapılmamış.”

AKP'Lİ BELEDİYELERİN BORÇLARI GÖRMEZDEN GELENİYOR

“AKP’li belediyelerden alacaklarını görmezden gelen ve adım atmayan TOKİ, söz konusu vatandaş olduğu zaman hemen devreye giriyor, ödeme güçlüğü çeken vatandaşlara icrasını gönderiyor ve yasal işlemlerini başlatıyor. Sayıştay raporuna konu veriler incelendiğinde; TOKİ bugüne kadar 8 bin 44 vatandaşımıza işlem yapmış, sözleşmesini feshetmiş ya da hakkında dava açmış.

Bu veriler incelendiğinde ve değerlendirildiğinde ortaya şöyle bir gerçek çıkıyor: TOKİ resmen AKP’li belediyelere müsamaha göstermiş, onlardan alacakları konusunda kör-sağır davranan TOKİ, söz konusu vatandaş olduğunda, vatandaşın sırtına binmiş, vatandaştan alacağını tahsil edebilmek için yasal işleme başlamış, icra takiplerine başlamış ama AKP’li belediyelere müsamahalı davranmış. Yani buradaki veriler incelendiğinde TOKİ daha çok, AKP’li belediyelere çalışan bir kurum görüntüsü veriyor.

İmkanlarını vatandaştan yana kullanması gereken TOKİ, maalesef böyle yapmamış, imkanlarını daha çok AKP’li belediyelerden yana kullanmış, onlara şefkatle müsamahalı davranmış ama vatandaşa aynı şefkati ve müsamahayı göstermemiş, böylece kuruluş amacına da uygun hareket etmemiş.”