CHP'li isimden İYİ Parti'ye zeytin dalı: Yıllarca beraber yol yürüdük, ayrılık olmamalı

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek masadan kalkan İYİ Parti için "Yıllarca beraber yol yürüdük, ayrılık olmamalı" dedi. Hamzaçebi'nin paylaşımını iki partinin kurmayları da beğendi.

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CHP'li isimden İYİ Parti'ye zeytin dalı: Yıllarca beraber yol yürüdük, ayrılık olmamalı

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, beş partinin ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı göstermek istediği, ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sert sözlerle uzlaşmayı reddettiği altılı masa toplantısı sonrası kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Hamzaçebi, "İYİ Parti ile yıllarca beraber yol yürüdük. Yine yürümeliyiz. Ayrılık olmamalı" ifadesini kullandı. 

KURMAYLAR BEĞENDİ

CHP'li Hamzaçebi'nin paylaşımlarını, iki partinin kurmayları da beğendi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İYİ Parti'nin ağır toplarından Lütfü Türkkan, Hamzaçebi'nin paylaşımına destek verdiler. 

İYİ Parti'ye zeytin dalı uzatan paylaşımı ayrıca, CHP'nin önemli isimleri de paylaştı.

NE OLMUŞTU?

CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin ana muhalefet partisi lideri üzerinde uzlaşmaya varması üzerine Akşener, cuma günü kameralar karşısına geçerek "Ölümü gösterip sıtmaya razı olmayı dayattılar" gibi birtakım suçlamalarla masadan kalkmıştı.

Siyasetçinin adaylık çağrısında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Kılıçdaroğlu'nun yanında durduklarını belirterek olumsuz yanıt vermişlerdi.

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