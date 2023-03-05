Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yeni gelişme: 'İYİ Parti grup kurabilsin diye geçmişlerdi, CHP'ye dönüyorlar'

Gazeteci Murat Yetkin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grup kurabilmeleri için İYİ Parti'ye geçen CHP'lilerin istifa etmeye başladığını söyledi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yeni gelişme: 'İYİ Parti grup kurabilsin diye geçmişlerdi, CHP'ye dönüyorlar'

"Ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye boyun eğmeyeceğiz" diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemeyeceğini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasının yankıları sürüyor.

Söz konusu adımın ardından yeni bir gelişme, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşandı.

Gazeteci Murat Yetkin'in kişisel Twitter hesabında aktardığına göre belediye meclisinde grup kurabilmeleri için İYİ Parti'ye geçen CHP'liler, kendi partilerine dönmek üzere istifa etmeye başladı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberinde ise söz konusu adımın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a verilmeden atıldığını ileri sürüldü. Buna göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir kaynağı, gazeteciye şunları söyledi:

"(...) Yine Başkanımızın bilgisi dışında meclis üyesinin istifa ettirilmesi de Sayın Mansur Yavaş’ı kent yönetiminde zor durumda bırakan bir hamledir. Bilgimiz dışında yapılan bu hamleler ve açıklamalar artık Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine zarar verecek boyuta ulaştı. Buradaki amacın bir araya gelinmesi ve ülkemiz için olumlu bir girişimde bulunulması iken takınılan bu tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz."

NE OLMUŞTU?

CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin ana muhalefet partisi lideri üzerinde uzlaşmaya varması üzerine Akşener, cuma günü kameralar karşısına geçerek birtakım suçlamalarla masadan kalkmıştı.

Siyasetçinin adaylık çağrısında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Kılıçdaroğlu'nun yanında durduklarını belirterek olumsuz yanıt vermişlerdi.

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