Nurgül Yeşilçay: Kendime gelemedim, çaresizliği hissettim

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraşlı merkezli depremler Türkiye'yi yasa boğdu.

Milyonlarca insanda travma yaşatan afet hakkında Oyuncu Nurgül Yeşilçay, "Etrafımdaki pek çok insan gibiyim. Umudu, akli melekelerimi yitirmeden ayakta durmaya çalışıyorum. Kendim sağlam olmalıyım ki gerçekten ihtiyacı olanların yanında hakkıyla durabileyim" diye konuştu.

Yeşilçay, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu. Yeşilçay, "Deprem haberini ilk duyduğunda ne hissettin?" sorusu hakkında şöyle konuştu:

"Sabah uyandım, sete gitmek için hazırlanacaktım. Twitter’da deprem haberlerini gördüm. İlk başta büyüklüğünü tam anlayamadım. Sete gittim, o gün sette ne çektiğimi, nasıl çektiğimi zaten anlamadım, bilemedim. Depremin büyüklüğünü anladığım anda içim çok yandı. O andan itibaren de daha kendime gelemedim. Öyle kalakaldım. Çaresizliği hissettim... Bir yandan ağlıyorum, bir yandan dua ediyorum. Çok ağır bir duyguymuş. Sonrasında herkes, tüm ülke depremden etkilenenleri sarıp sarmalamaya çalıştık. Sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın içi yandı. Herkes ne yapabilirim diye yardıma koştu. Empati kurdu, bir canı kurtarmak için çabaladı. Kediler, köpekler bile can kurtarma derdine düştü. İşte o anlarda yalnız olmadığımı anladım, umutlandım."