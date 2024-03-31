CHP'li Emir, 'hastalara tarihi geçmiş ilaç verildi' iddiasını Meclis'e taşıdı

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in aktardığına göre, İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde kullanılan ve tarihi geçmiş bir anestezi ilacı ile ameliyat yapıldığı belirlendi. Bu durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soru önergesi ile ileten CHP'li Murat Emir, konu hakkında detaylı bilgi verdi. Emir, bir anestezi teknikerinin bu usulsüzlüğü fark edip, hasta sağlığını riske atmamak için ameliyata ilaç uygulamayı reddettiğini, ancak teknikerin bu tutumu nedeniyle ameliyathaneden çıkarıldığını ve ameliyatın tarihi geçmiş ilaçla yapıldığını açıkladı. Emir, "Eğer bu durum fark edilmeseydi, miadı dolmuş ilaç stokları tükenene kadar bu uygulamaya devam edilecek miydi?" diye sordu.

Emir, "Yalnızca bakanlık değil, il ve ilçe sağlık müdürlükleri de bu işin sorumlusudur. Hastanelere gerekli denetimler neden yapılmıyor, yapılıyorsa hastane personeli neden miadı dolmuş ilaçlarla işlem yapmaya zorlanıyor?” ifadelerini kullandı.

Emir, Fahrettin Koca’nın Sağlık Bakanlığı döneminde covId-19 pandemisi ve sonrasında da son kullanma tarihi geçmiş ilaçların kullanıldığını ifade ederek, “Bakanlığın skandal karnesi kabarık. Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde yaşanan olay hasta sağlığına verilen önemi ve denetimsizliğin ne boyutlara ulaştığını gözler önüne sermekle birlikte hastanelerde yaşanan baskı ve mobbing iddialarına da ışık tutmaktadır. İtiraz edilmesine karşın son kullanma tarihi üç ay geçen ilacın bir sonraki ameliyatta kullanılmaya devam edilmesi ise hastanede çalışan personellerin baskı ile çalıştırıldığı endişesini doğurmaktadır” ifadelerini kullandı.