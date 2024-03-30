Bingöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi öldü
Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu araçlarda bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet Elazığ-Bingöl kara yolunun Direkli köyü mevkisinde çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA