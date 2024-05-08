CHP 'öğretmenlerin istihdam sorunları araştırılsın' dedi; AKP ve MHP reddetti

CHP, TBMM Genel Kurulu'nda 'Öğretmenlerin istihdam sorunlarının araştırılması' için grup önerisi verdi. Öneri üzerine konuşan CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, "Sayın Bakanın Eylül 2023'te yaptığı açıklamaya göre toplamda 68 bin açık var. Emekli olan öğretmen sayısı 23 bin 670 ve sizin açıkladığınız atanan öğretmen sayısı ise 20 bin. Yani bu yıl emekli olan öğretmen kadar öğretmen atanmış değil" dedi.

CHP'nin 'Öğretmenlerin istihdam sorunlarının araştırılması' için verdiği grup önerisi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.

"ÖĞRETMENLERİN SORUNLARINI ÇÖZÜN"

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş öneriyle ilgili şunları söyledi:

"Bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 20 bin öğretmen ataması yapılacağı haberini kamuoyu ile paylaştı... Türk Eğitim Sen'in araştırmasına göre 94 bin öğretmen açığı var, 85 bin ücretli öğretmen var. Sayıştay raporuna göre 2021'de 138 bin açık var ve Sayın Bakanın Eylül 2023'te yaptığı açıklamaya göre toplamda 68 bin açık var. Emekli olan öğretmen sayısı 23 bin 670 ve sizin açıkladığınız atanan öğretmen sayısı ise 20 bin. Yani iktidarınız bu yıl emekli olan öğretmen kadar öğretmen atamış değil. Türkiye'de bir atanmayan öğretmen problemi var. Bu, öğretmenleri birinci turda KPSS ve mülakatla, ikinci turda 550 saatlik formasyon eğitimiyle ve 3 yıl güvencesiz çalışmak koşuluyla bu 3 yılın sonunda da nasıl eleyeceğiniz belli olmayan bir yöntemle de tekrar edecektir. 11 Nisan 2023 tarihinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan, mülakatın kaldırılacağını açıkladı. Seçim beyannamenizin 345. sayfasında var. Siz Türkiye'ye açıkça mülakatı kaldıracağınızı söylediniz. Sözünüzü çiğnemeye devam ettiniz. Sadece sözünüzde durmadığınız gibi değil, öğretmenlerin beklentilerini de gerçekleştirmiyorsunuz. Dışarıda öğretmenlerin feryadını duyun. Yoksulluk sınırının altında yaşamaya mecbur bıraktığınız 1 milyon 155 bin öğretmenin sorunlarını çözün."

"SADECE LİYAKATTEN DEĞİL MATEMATİKTEN DE SINIFTA KALDILAR"

CHP'nin grup önerisi üzerine söz alan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, şunları söyledi:

"Mülakat kaldırılacak sözü sadece seçim bitene kadarmış. Ülkemizde iktidar tarafından deneme yanılma yönetemine çevrilen Milli Eğitim müfredatı mevcut bakanla birlikte en vasat dönemini yaşamaktadır. Ülkede öğretmen açığı olmasına rağmen 2023 yılında emekliye ayrılan öğretmen sayısısı 23 bin 670'ken bugün duyurulan yeni atama sayıs 20 bindir. Emekli olan öğretmenlerden açılan boşluk bile kapatılmamıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere bakan sadece liyakatten değil matematikten de sınıfta kalmıştır. Atanmaktan umudunu kesip başvuru yapmayanlarla birlikte atanmayan öğretmen sayısı 1 milyonun üzerindeyken 20 bin atama asla kabul edilemez. Özel okullarda asgari ücretin altında çalışan binlerce öğretmenimiz var bu tablo asla kabul eidlemez. En az 100 bin öğretmen ataması yapılmalı. İtibardan tasarruf olmaz diyen cumhurbaşkanımız, oysa ki eğitimden tasarruf olmaz."

"BİNLERCE ÖĞRETMENİN HAYALLERİNİ YERLE BİR ETTİNİZ"

İYİ Parti Grubu adına söz alan Bursa Mİlletvekili Selçuk Türkoğlu şöyle konuştu:

"Binlerce öğretmenin aile kurma hayalini yerle bir ettiniz, öğrencilerle kara tahta önünde buluşma hayalini yok ettiniz. Hangi laftan anlayacağınızı bilemiyorum, hangi emir acaba AK Partli yöneticileri etkiler de bu zulmü bitirir diye düşünürken bir kez daha hatılatmak istedim... Ücretli öğretmen meselesi kanayan bir yara. Devlet olarak anayasal suç işliyorsunuz. Asgari ücretin altında öğretmen çalıştırıyorsunuz. Madem atamayacaksınız 2002 yılında 50 bin civarında

"MÜLAKATLAR SİYASİ TERCİHLERE GÖRE BELİRLENİYOR"

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ise şunları kaydetti:

"Bu konu Türkiye'nin kanayan yarası. Normal koşularda eğitimin verimli olabilmesi için aynı zamanda öğretmenin de verimli bir çalışma yapabilmesinin çok önemli olduğunu herkes bilir. Neden ülkemizde son zamanlarda yoğun bir şekilde özel okullara insanlar öğrencilerini veriyorlar diye sorduğumuzda Milli Eğitim Bakanının bize verdiği cevap OECD ülkelerine göre yarıdan fazla değil dediler. Oysa bizim araştırmalarımızda gördüğümüz şudur; yurttaşlarımız OECD ülkelerine göre eğitime iki kat daha fazla bütçe ayırıyor. Avrupa'nın birçok yerinde eğitim ücretsiz ve nitelikli yapılıyor. Öğretmenler ise 4-5 yıl eğitim görüyorlar, yetmiyor KPSS'ye giriyorlar. En başarılı olanlar yine mülakata giriyor ve mülakat sırasında maalesef sorular karşısında telef oluyorlar. Gördüğümüz sonuç şu; bu gençler açıkça siyasi tercihlerine göre belirleniyor. "

AKP VE MHP'DEN RET

CHP'nin grup önerisi AKP ve MHP Milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA