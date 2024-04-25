Bakan Tekin'den 'mülakat' açıklaması: "Öğretmenleri test etmek zorundayım"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen ataması takviminin açıklanması için pazartesini işaret etti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genel seçimlerde "mülakatı kaldıracağız" vaadine karşı çıktığı da hatırlatılan Tekin, "Ben atanacak öğretmenimizin alan bilgisini ölçmek durumunda değil miyim?" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları için tarih verdi. Öğretmen atama rakamında uzlaşıldığını açıklayan Bakan Tekin atama takviminin ve sayıların açıklanması için pazartesi günü yapılacak olan kabine toplantısını işaret etti. Tekin, “Öğretmen atamalarını önümüzdeki hafta pazartesi günü kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Rakamda uzlaştık.” diye konuştu.

tv100'den Kübra Par'a konuşan Tekin mülakatla ilgili de “Ben atanacak öğretmenimizin alan bilgisini ölçmek durumunda değil miyim?” dedi.

Bakan Tekin’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“En son müfredat değişikliği 2017 yılında kısmi müfredat değişikliği yapılmıştı onun öncesinde 2006 veya 2007’ydi dolayısıyla zaman olarak müfredat değişikliğini tartışmanın çok absürt olmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Dünyanın hiçbir tarafında bizim kadar müfredat değişikliği yoğun bir şekilde tartışılmıyor. Güncel gelişmeleri zaten müfredata entegre etmek zorundayız.

Geçtiğimiz yıl 45 bin + 5 bin atama yaptık. bu yıl da biz ihtiyaçlarımızı tanımladık. Hazine ve Maliye Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızla birlikte rakamı belirleyeceğiz. Öğretmen atamalarını önümüzdeki hafta pazartesi günü kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Rakamda uzlaştık. Sayın Cumhurbaşkanımız da biz de mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istiyoruz, atama da yapacağız.”

"ÖĞRETMENLERİ TEST ETMEK ZORUNDAYIM"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genel seçimlerde "mülakatı kaldıracağız" vaadine karşı çıktığı hatırlatılan Tekin, “Öğretmenleri test etmek zorundayım” diyerek, “Şu andaki halihazırda öğretmen arkadaşlarımız atanırken KPSS sınavına giriyorlar ve KPSS sınavı 3 oturumdan oluşan bir sınav. Biz yaklaşık 130’a yakın branşta öğretmen ataması yapıyoruz. 130 branşın tamamı 2 sınava giriyor. Genel Kültür, Genel Yetenek… Fakat ÖSYM sadece 18 branşa ilave olarak öğretmenlik alan bilgisi sınavı yapıyor. Bu büyük çoğunluk atandığı alanla ilgili bilgisini test ettiğimiz hiçbir şey yok burada. Ben atanacak öğretmenimizin alan bilgisini ölçmek durumunda değil miyim? Mülakatta yaptığımız şey bahsettiğimiz testlerde KPSS sıralamasına girdi ben diyorum ki üniversitelerde şu anda uygulanan bir model var bir üniversiteden başka bir üniversiteye geçerken deneme dersi anlattırıyorlar. Ben de diyorum ki öğretmen arkadaşlarımıza deneme dersi anlattırmak istiyorum” dedi.