Can Atalay’a 'Gar Katliamı' davasında beraat kararı çıktı

Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay, Ankara Gar katliamını protesto ettiği için yargılandığı davadan beraat etti.

Can Atalay’a 'Gar Katliamı' davasında beraat kararı çıktı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, IŞİD’in üstlendiği 10 Ekim Gar Katliamı sonrası yapılan protestoya katıldığı ve konuşma yaptığı için yargılanan avukat Can Atalay, beraat etti.

Atalay, toplantı ve gösteri yasasına muhalefetle ve terör örgütü propagandası ile suçlanıyordu.

Gösteriye katılan diğer sanıklar için dava sürmüş, milletvekili seçilen Atalay’ın dosyası ise ayrılmıştı.

Bugün görülen duruşmada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Atalay hakkında iki ayrı suçlamadan da beraat kararı verdi.

Can Atalay’a 'Gar Katliamı' davasında beraat kararı çıktı - Resim : 1

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