Deprem bölgesinde kira sorunu bitmiyor: Fiyat artışı Türkiye ortalamasının üzerinde

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, bölgede barınma sorunu devam ediyor. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa tarafından yapılan araştırmaya göre; geçen yıl ve bu yılın mart ayları kıyaslandığında baz etkisine rağmen, azalan konut arzı ve yakın illere yapılan göç fiyat artışında etkili.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre; Mart ayında ülke genelinde konut fiyatları yüzde 57 arttı. Depremden etkilenen 11 ile bakıldığında 7 ilde artış bunun üzerinde. Hatay ve Kilis’te yıllık fiyat artışı yüzde 84, Elazığ’da yüzde 75 oldu. 11 ilde ortalama metrekare fiyatı 13 bin-19 bin TL, ortalama satış fiyatları 1.8-3 milyon TL bandında.

Martta Türkiye genelinde kira artışı yüzde 61. Kirada 10 ilde yapılan incelemede 7 ilin, ülke ortalamanın çok üzerinde olduğu görülüyor. Elazığ’da yıllık kira artışı yüzde 224, Şanlıurfa’da yüzde 154, Kilis ve Osmaniye’de yüzde 144 olarak hesaplandı. 10 ilde ortalama kira bedelleri ise 9 bin 500 TL ile 14 bin TL arasında değişiyor.