Bıçaklı Saldırıya Uğrayan YENİ Partili Vekil İçin Yeni Gelişme! O Gün Korumasına İzin Vermiş

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Gaziantep'te bıçaklı saldırıda ağır yaralanan YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç'in, saldırıdan önce gün boyunca saha ziyaretlerinde bulunduğu, öğle saatlerinde ise koruma polisine özel işi olduğunu söyleyerek izin verdiği öğrenildi. Olay, dün akşam Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile yanına yaklaşan Seydi Ahmet K. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı olduğu belirtilen Seydi Ahmet K., Meriç'i bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arbede sırasında Seydi Ahmet K.’nin Milletvekili Meriç’i bıçakladığı yer aldı.

ADAY GÖSTERİLMEDİĞİ İÇİN TEPKİ GÖSTERMİŞ

27 suç kaydı olduğu belirtilen Seydi Ahmet K.'nin, Yeni Parti kurulduktan sonra CHP’den istifa edip, bu partiye geçtiği belirtildi. Seydi Ahmet K.'nin ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için Melih Meriç'e tepkili olduğu öne sürüldü.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seydi Ahmet K.’nin kaçtığı aracı tespit etti. Seydi Ahmet K., şüphelilerden A.Ç., araç değişiminden sonra bindiği ticari araç şoförü E.D., şüphelinin yakını H.K. ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç. olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR

Ameliyatın ardından Melih Meriç, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen Meriç'in tedbir amaçlı uyutulduğu ve bugün ya da yarın uyandırılmasının beklendiği bildirildi. Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in, gün içinde saha ziyaretleri yaptığı, öğle saatlerinde de koruma polisine özel işleri olduğunu belirterek izin verdiği ortaya çıktı.

Kaynak: DHA