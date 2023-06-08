BEKSAV: 'Pride' filmi gösterimi öncesinde çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı

BEKSAV, gerçekleştirecekleri “Pride” film gösterimi öncesinde vakıf üyeleri ile filmi izlemek için gelen çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.

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BEKSAV: 'Pride' filmi gösterimi öncesinde çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı

Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV), sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, gerçekleştirecekleri “Pride” film gösterimi öncesinde polis tarafından ablukaya alındıklarını duyurdu. Paylaşımda, “BEKSAV ve Sinema Kolektifi üyeleri ve gösterim için gelen çok sayıda arkadaşımız gözaltına alınmıştır” denildi.

BEKSAV'ın Bahar Bahça'da düzenleyeceği film etkinliği Kadıköy Kaymakamlığı'nca yasaklandı. BEKSAV Twitter hesabından "Pride" filminin gösterimi öncesinde vakıf binasının” polis ablukasına alındığını” duyurdu.

Paylaşımda, “Bugün BEKSAV Sinema Kolektifi'nin ‘Pride’ filminin gösterimi öncesinde vakıf binası polis ablukasına alınmıştır. BEKSAV ve Sinema Kolektifi üyeleri ve gösterim için gelen çok sayıda arkadaşımız gözaltına alınmıştır. İktidarın LGBTİ+ düşmanlığına karşı gökkuşağı renklerini savunuyoruz” denildi.

BEKSAV: 'Pride' filmi gösterimi öncesinde çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı - Resim : 1

BEKSAV, ilerleyen saatlerde gözaltına alınanların serbest bırakıldığını şu paylaşımla duyurdu:

“Gözaltına alınan tüm dostlarımız ve üyelerimiz serbest bırakıldı. Dayanışma gösteren tüm dostlarımıza teşekkürler. LGBTİ+lar vardır, alışın!”

BEKSAV: 'Pride' filmi gösterimi öncesinde çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı - Resim : 2

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