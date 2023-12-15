Bakan Yerlikaya duyurdu: İnterpol kırmızı bültenle aranan iki kişi İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan iki uluslararası suçlunun İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya duyurdu: İnterpol kırmızı bültenle aranan iki kişi İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan ve Belçika’da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıah adlı örgüt elebaşını İstanbul Büyükçekmece’de; yine İnterpol Kırmızı Bülten’le Vietnam’da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng adlı kişiyi İstanbul Bağcılar’da düzenlenen“KAFES-20” operasyonlarıyla yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, İnterpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile aranan 2 kişi İstanbul’da yakalandı. Haklarında İnterpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılan Mohammed Zakir Mıah Büyükçekmece’de ve Chen Xuefeng ise Bağcılarda yapılan Kafes-20 operasyonlarıyla kıskıvrak yakalandı. Chen Xuefen’inm Vietnam’a iade işlemleri tamamlandı.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle .

Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız!”

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