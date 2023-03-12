Bakan Varank'ın babası hayatını kaybetti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Bakan Varank'ın babası hayatını kaybetti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, babasının ölüm haberini Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da öğrendi. Burada Adıyaman'a ziyaretini iptal edip Gaziantep'e giden Varank, uçak ile İstanbul'a geçti.

Varank'ın cenazesi, yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek.

Taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın kıymetli babası Ali Haydar Varank'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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