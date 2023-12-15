Bakan Tekin şikâyetçi oldu: CHP Grubu Eğitim Danışmanı Ali Taştan'a dava açıldı

AKP iktidarı, genel seçimler öncesinde "Mülakat kaldırılacak" vaadinde bulundu ancak seçimlerin ardından göreve gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu vaadi rafa kaldırdı. Bakan Tekin, “Yusuf Tekin’in mülakat ısrarının nedeni ne? Bakanlığa mülakatı getiren kişi binlerce kişinin hakkını nasıl yedi?” başlıklı yazısı nedeniyle, Gerçek Gündem yazarı ve eğitim uzmanı Ali Taştan’dan şikâyetçi oldu.

Süreci BirGün’e değerlendiren Taştan, “Yazımda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in daha önceki yaptıklarıyla ilgili her şeyi doğru ve eksiksiz bir şekilde yazdım. Sayın Bakan eleştiriye veya yaptığı yanlışların gündeme gelmesini istemediği için beni şikayet etti ve yazıya yayın yasağı getirtti. Sayın Bakan doğruların duyulmasını istemiyor. Ben doğruları yazmaya, eğitim sistemini yakından takip etmeye devam edeceğim. Bakan Tekin’in dava açması benim susmama sebep olmayacak” dedi.

“YAPILAN UYGULAMA ELEŞTİRİLDİ”

Taştan verdiği ifadede, “Sayın bakan KPSS puanının atanmaya hiçbir etkisinin olmadığını yeni sistemde, KPSS ve mülakatın yarı yarıya etkili olacağını söylemiştir. Sayın bakanın bu söylemine karşı müsteşarlığı döneminde alımı yapılan 1709 şube müdürünün yazılı sınav puanı yok sayılıp sadece mülakat puanı ile atandıkları, bu nedenle geçmişte binlerce kişinin haksızlığa uğradığı yazıma ana konu olmuş ve bu doğrultuda yapılan uygulama eleştirilmiştir. Öğretmen alımlarındaki mülakat meselesi yıllardır kamuoyunu meşgul etmektedir. KPSS birincilerinin bile atamasının yapılmadığı süreçler yaşanmıştır. O nedenle ülkemizde atama bekleyen yaklaşık bir milyon ataması yapılmayan öğretmenleri ilgilendiren bir durumdur” diye konuştu.

İfadesinde, öğretmen alımlarında uygulanan mülakatlarda keyfi uygulamaların yaşandığı, objektif bir değerlendirmenin yapılmadığı, kamera kaydının bile olmadığı tüm kamuoyu tarafından bilindiğini vurgulayan Taştan, “Sayın Bakanın ‘Mülakatları mülakat gibi yapacağız’ açıklaması da önceki mülakatları tartışmalı hale getirmesi nedeniyle bu durum ülke ve eğitim gündemini yakından ilgilendirmiştir. Şikâyete konu yazım yaklaşık 1 milyon ataması yapılmayan öğretmeni ilgilendirmektedir. Dolayısı ile yazının konusu kamuoyunun çıkarlarını ilgilendiren bir mesele olduğu, bu nedenle de kamusal faydanın bulunduğu açıktır” ifadelerini kullandı.