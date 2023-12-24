Bakan Özhaseki'den DEM Parti'ye: Kusura bakmayın, bilmiyordum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, rezerv alanlarda yeni konut yapımını öngören kentsel dönüşüm yasasıyla ilgili kendilerine bilgi verilmediğini söyleyen DEM Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'a "Kusura bakmayın bilmiyordum, ben herkese yaptıklarını zannediyordum" yanıtını verdi.

Son Güncelleme:
Bakan Özhaseki'den DEM Parti'ye: Kusura bakmayın, bilmiyordum

Deprem riskine karşı ilan edilecek 'rezerv alanlarda' yeni konut yapımını öngören kentsel dönüşüm yasasının tartışması sürerken söz konusu yasayla ilgili DEM Parti'ye bilgi verilmediği ortaya çıktı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tepkilere neden olan yasayla ilgili teklif görüşmelerinin yapıldığı süreçte AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'ye özel sunumlar yaptıklarını anlattı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Şimdi öğrendik, siz Kentsel Dönüşüm Yasası'yla ilgili bütün partilere sunum yapmışsınız, bize yapmadınız yani ayrımcılık her alanda devam ediyor tabii ki, bunu da şimdi öğrenmiş olduk" diyerek sitemde bulundu.

Bu sözler üzerine Bakan Özhaseki, "Kusura bakmayın bilmiyordum, ben herkese yaptıklarını zannediyordum" dedi.

Etiketler
DEM Parti Mehmet Özhaseki
Son Güncelleme:
AKP'li belediyeden Menzil Cemaati'ne ihale AKP'li belediyeden Menzil Cemaati'ne ihale
Hedefteki dizi Kızıl Goncalar'dan kötü haber! Tüm oyuncular tedirgin Hedefteki dizi Kızıl Goncalar'dan kötü haber! Tüm oyuncular tedirgin
'Erdoğan, Yeniden Refah'ı henüz ikna edemedi; Erbakan'ın eniştesinin eleştirileri hayli sert' 'Erdoğan, Yeniden Refah'ı henüz ikna edemedi'
İrmik helvasının dağılmasını önlüyor: İşte kek görünümlü helvanın sırrı İrmik helvasının dağılmasını önlüyor: İşte kek görünümlü helvanın sırrı
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücrette kritik hafta: İşte masadaki zam senaryoları İşte masadaki zam senaryoları
'Erdoğan, Yeniden Refah'ı henüz ikna edemedi; Erbakan'ın eniştesinin eleştirileri hayli sert' 'Erdoğan, Yeniden Refah'ı henüz ikna edemedi'
Diyarbekirspor maçı sonrası ceza yağdı: PFDK’dan Bursasporlu 7 futbolcuya men cezası PFDK’dan Bursasporlu 7 futbolcuya men cezası
Terapide cinsel saldırı iddiası Terapide cinsel saldırı iddiası
Dilan Polat'ın astroloğu: Tutuklanacağını söylemiştim; yine sordu, tahliyesi için tarih verdim Dilan Polat'ın astroloğu: Tutuklanacağını söylemiştim; şimdi tahliyesi için tarih verdim