Bakan Özhaseki'den DEM Parti'ye: Kusura bakmayın, bilmiyordum

Deprem riskine karşı ilan edilecek 'rezerv alanlarda' yeni konut yapımını öngören kentsel dönüşüm yasasının tartışması sürerken söz konusu yasayla ilgili DEM Parti'ye bilgi verilmediği ortaya çıktı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tepkilere neden olan yasayla ilgili teklif görüşmelerinin yapıldığı süreçte AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'ye özel sunumlar yaptıklarını anlattı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Şimdi öğrendik, siz Kentsel Dönüşüm Yasası'yla ilgili bütün partilere sunum yapmışsınız, bize yapmadınız yani ayrımcılık her alanda devam ediyor tabii ki, bunu da şimdi öğrenmiş olduk" diyerek sitemde bulundu.

Bu sözler üzerine Bakan Özhaseki, "Kusura bakmayın bilmiyordum, ben herkese yaptıklarını zannediyordum" dedi.