Bahçeli'ye "kız alıp verme" tepkisi: Kürt meselesi eril dil üzerinden çözülecek bir sorun değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kürt meselesinin çözümü için Türk-Kürt evliliğini önererek, "Türkiye'deki Alevi-Sünni çatışmasını, Türk-Kürt ayrışmasını çözecek olan bu millet ve onun iradesidir, bunun da sırrı kız alıp kız vermekte, yeni bir Türkiye inşa etmektedir” ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin açıklamalarına Diyarbakır'daki siyasiler, sivil toplum örgütleri ve uzmanlardan tepki geldi.

"YASAL VE ANAYASAL DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VAR"

Amida Haber'in aktardığına göre; Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Rüstem Erkan, Kürtlerin taleplerinin evlilik ile çözülmeyeceğine dikkat çekti.

Kürt sorununun yüzyıllık bir sorun olduğunu belirten Erkan, şunları söyledi:

“Bu meselede yasal ve anayasal düzenlemelere ihtiyaç var. Çözüm süreci içerisinde hep konuşuldu, tartışıldı. O dönemde çok fazla yasal düzenleme yapılmadı. Anayasaya hazırlık süreci var. Meclis başkanı bütün grupları ziyaret edeceğim diyor. Kürt sorunun çözmek için bir düzenlenme denmese de Kürt sorununun ya da Kürtlerin talep ettiği bazı şeylerin de bu anayasa hazırlık sürecinde gündeme geleceğini düşünüyorum. Seçim öncesi her kesimde böyle bir tartışılıp, şimdi unutulması çok doğru değil. Bu meseleyi seçim sürecinde değil. Şu seçimin olmadığı yaklaşık 4 yıllık süre içerisinde tartışılması daha sağlıklı olur diye düşünüyorum."

"EVLİLİK GÖNÜL İŞİ, ISMARLAMA OLMAZ"

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Türkiye’de Kürt- Türk evliliklerinin olduğuna dikkat çekerek, "Bu öneri ile olmaz bu gönül işidir, ısmarlama olmaz. Zaten Türkiye'de olan bir şeydir. Zaten kız alıp veriyoruz. Kürt sorunu demokrasi ve eşitlik sorunudur. Eşitlik temelinde bulunması gereken bir sorundur. Bu sorun AK Parti döneminde önemli derecede çözülmüştü. Kürtlerin talebi, demokratikleşme, evrensel haklar temelinde çok önemli adımlar atılmıştı. Şu anda tartışma konusu olan belki birkaç mesele vardır ve yeni anayasada yapabilirse zaten sorunları büyük nebzede çözer. Sorun eşitlik, eşit yurttaşlık, ortak ortam ve demokrasi sorunudur" dedi.

"KÜRT MESELESİNİ KALKIP DAR BİR ÇERÇEVEDE ELE ALMAK DOĞRU DEĞİL"

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ise şöyle konuştu:

“Kürt meselesi eril dil üzerinden çözülecek bir sorun değil. Kürt meselesisin çözümü, Kürtlerin temel hakları üzerinden yıllardır verilmeyen eğitim hakkından tutun, yönetimde söz sahibi olma ile alakalı bir meseledir. Kültür, dil meselesidir. Kürt meselesini kalkıp dar bir çerçevede ele almak doğru değil. Bu tür söylemlerle meselenin tartışılıyor olması bizler açısından oldukça rahatsız edici.”