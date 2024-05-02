Ankara’da ilginç kaza! Kontrolden çıkan otomobil binanın 3’üncü katına çarptı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil binanın 3’üncü katına çarparak bina boşluğuna düştü.

Son Güncelleme:
Ankara’da ilginç kaza! Kontrolden çıkan otomobil binanın 3’üncü katına çarptı

Ankara’nın Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi'nde meydana gelen kazada; alkollü olduğu iddia edilen sürücü, 9 numaralı 899 Caddesi üzerinde bulunan Level50 binasının otoparkına girdi. Otoparkta bulunan demirleri kırarak 902 Sokak'ta bulunan 4 numaralı Duru apartmanın 3’üncü katına çarpan otomobil, binanın duvarını kırdı ve bahçeye düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye sevk edildi. Binada maddi hasar meydana gelirken kırılan duvarın bulunduğu odada kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı.

Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken tedbir amaçlı binanın otoparkı ise kullanıma kapatıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası Ankara
Son Güncelleme:
Çiçek dibine bir tutam eklenince çiçeği geliştiren baharat! Tatlıların vazgeçilmeziydi Çiçek dibine bir tutam eklenince çiçeği geliştiren baharat! Tatlıların vazgeçilmeziydi
Ümit Özlale ile Serap Belovacıklı evlilik hazırlığında İYİ Partili isim ile ünlü spiker evlilik hazırlığında
Bakanlıktan maden şirketine onay! Ordu’da bentonit ocakları genişliyor Ordu’da bentonit ocakları genişliyor
Star TV buraya kadar dedi ve daha fazla şans tanımadı! Fenomen diziye final Star TV buraya kadar dedi ve daha fazla şans tanımadı! Fenomen diziye final
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü ekonomist tarih verdi, asgari ücret kulisini paylaştı: "Masada 4-5 çalışma var..." Asgari ücret kulisi: "Masada 4-5 çalışma var..."
Ümit Özlale ile Serap Belovacıklı evlilik hazırlığında İYİ Partili isim ile ünlü spiker evlilik hazırlığında
Meteoroloji'den 34 il için sarı kodlu alarm Meteoroloji'den 34 il için sarı kodlu alarm
Erdoğan'dan 'trol' talimatı: "Arkasında kimlerin olduğu raporlarımıza girdi..." "Arkasında kimlerin olduğu raporlarımıza girdi..."
Gökçek hedefi yine tutturamadı: Paylaştığı sel fotoğrafı kendi dönemine ait çıktı Paylaştığı sel fotoğrafı kendi dönemine ait çıktı