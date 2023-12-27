AYM'de tuhaf şaka: AKP'ye yakın üyenin 'esprisi' ortaya çıktı

Gazeteci Barış Pehlivan, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi İrfan Fidan'ın yaptığı şakayı okurlarıyla paylaştı. Buna göre Fidan, Can Atalay için verdikleri hak ihlali kararı sebebiyle hedefte olan 'arkadaşlarına' "Gözaltına alacak sizi başsavcı" demiş.

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AYM'de tuhaf şaka: AKP'ye yakın üyenin 'esprisi' ortaya çıktı

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez verdiği hak ihlali kararı nedeniyle iktidar çevrelerinin hedefinde bulunan Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) yaşanan 'şakalaşmayı' köşesine taşıdı.

AYM'nin bu dosyada yetkisiz olduğunu söylediği Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bahse konu karara imza atan dokuz Yüksek Mahkeme üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu gelişmenin yaşandığı günlerde 'hak ihlali' kararına muhalif kalan ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen AYM üyesi İrfan Fidan'ın 'arkadaşlarına' bir 'espri' yaptığı ortaya çıktı.

Pehlivan, "İddia o ki eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça’yı kastederek 'Gözaltına alacak sizi başsavcı' demiş."

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AKP'YE YAKINLIĞINA DAİR

AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın dört yıllık görev süresinin dolması nedeniyle geçtiğimiz şubat ayında gerçekleştirilen seçimde Fidan'ın bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle yarışa girdiği konuşuluyordu.

Bu seçimde Arslan, 15 üyeden 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlamış ve bir kez daha başkan seçilmişti. Fidan ise 5 oy alarak oylamayı ikinci sırada tamamlamıştı.

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