Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 28'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 28'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu. Sanıklardan Bayram Ali Aydınlar, müşteki Emirhan D'nin darbedilmesine ilişkin iddiaları reddederek olaya dahli olmadığını savundu.

Aydınlar, Emirhan'ın kendilerinde bodyguard olarak çalıştığını ve taşkınlık yaptığını belirtti. Diğer bir sanık olan Burak Kapucu ise örgüte üye olmadığını ve suça konu barlarda ek iş olarak çalıştığını iddia etti.

Günlük kiralık daire işi yaptığını ifade eden Kapucu, "Otel tarzında bir işletme. Kartlı sistemle açılıyor odalar. Temizlik görevlileri paspasın altına bırakılan kartları alıp misafir çıkınca odayı temizliyor. Hiçbir temizlik görevlisi bize herhangi bir şikayetle gelmedi. İddia edilen bodyguardların vurulması olayında mesul müdür olarak gözüksem de orayla alakam yok." dedi.

Kapucu, tahliyesini talep etti.

Sanık Cemil Kumaşçıoğlu, dosyada adı geçen kişilerle ilişkisi olmadığını iddia ederek, ticaretle uğraştığını belirtti. Ayrıca eğlence sektöründe 15 yıldır hizmet verdiğini ve örgüt yöneticiliğiyle yargılanan Bora Kaplan'ı tanıdığını, birlikte mekan açtıklarını belirtti. Öte yandan kendisinin de mekanın mesul müdürü olduğunu söyledi.

Kumaşçıoğlu, savunmasına şöyle devam etti:

"İddianamede adı geçen, fotoğraf çektirdiğim herkes müşteri olarak gelen ve samimi olduğum kişilerdir. Benim Bora Kaplan'ın yanından ayrılıp kendi mekanımı açmam suç oldu. Ben neden başkasının mekanını kendi mekanım diye tanıtayım. Ben Bora Kaplan'ın mekanlarında mesul müdürlük yaptım ama kimseden emir ya da talimat almadım. Hesaplarım ve mal varlığım ortadadır. Beraatimi talep ediyorum."

'Kızılay'da CD Satıyordu'

Kumaşçıoğlu'nun savunmasının ardından söz alan sanık Bora Kaplan da "Bunlar iyi çocuklar, efendi çocuklar. 'İşletme açalım' dediler, 'tamam' dedim. Adı geçen mekanların tuğlalarını ben taşıdım. Bir tane mekan göstersinler kimin mekanına çökmüşüm." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, Kaplan'a tüm sanık savunmalarının ardından kendisinin de savunmasını alacağını söyledi.

Sanık Deniz Ürcan da "Suç örgütüne üye değilim. Ayhan Bora Kaplan bizim komşumuzdu oradan tanıyorum. İlk tanıdığım zamanlar Kızılay'da CD satıyordu. Sonrasında adında mekan açtı. Olaylarda adı geçen Fethi Koyuncu'yu tanımam. Hamile eşim var, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Doğukan Bağcı ise suça konu olan mekanlarda garson olarak çalıştığını, sanıkların bazılarını da çalıştığı mekanlardan tanıdığını belirterek, beraatini talep etti

Sanık Doğuş Can Uğurlu da barlarda güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, herhangi bir örgüte üye olmadığını söyledi.

Emniyet Görevlilerinin Salondan Çıkartılması Talep Edildi

Sanık avukatları, salondaki bazı emniyet görevlilerinin soruşturma aşamasında tutanak tutan görevliler olduğunu iddia ederek, bu görevlilerin salondan çıkartılmasını talep etti. Ancak Cumhuriyet Savcısı, yargılamaların aleni ilkesi gereğince duruşmaların herkese açık olması ve bu yönde aksi bir karar alınmaması dikkate alınarak, avukatların taleplerinin reddedilmesini istedi.

Mahkeme de salondaki görevlilerin soruşturma esnasındaki belgeleri değiştirme ihtimallerinin bulunmaması, duruşmanın aleni olması ve duruşma salonundan çıkarılmalarını gerektirecek somut bir durum bulunmaması gerekçesiyle avukatların taleplerini reddetti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.