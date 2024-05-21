Ayhan Bora Kaplan soruşturması | Gizli tanığı kaçırmaktan tutuklanan emniyet mensuplarının ifadeleri ortaya çıktı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın iki numaralı sanığı Serdar Sertçelik’in iddiaları üzerine, “Suç işlemek için anlaşmak”, “Adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs”, “Görevi kötüye kullanma” ve “Suçluyu kayırma” iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı. 4 günlük gözaltı sonucu Mali Şube ile Organize Suçlar Şubesi’nin bağlı olduğu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, Komiser Ufuk Gültekin, Komiser Yardımcısı Metehan İlkyaz, Serdar Sertçelik’in Ankara’dan kaçırılmasıyla ilgili olarak Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Ramazan Kubat tutuklandı.

Sertçelik'in yurt dışına kaçırılması olayı emniyetteki krizi de ortaya çıkardı. Tutuklanan emniyet mensuplarının ifadelerine Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk ulaştı.

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın ifadelerini aktaran Öztürk'ün, bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik: “Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütüne yapılan operasyonun bütün iş ve işlemlerini yürüten şubeden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olmamdan dolayı adımı karalamak için yurtdışına kaçan gizli tanık video hazırlamıştır. Bu görüşmelerde gizli tanık kendisini güvene almak adına bilgisi ve ilgi-alakası olmayan herkesi dillendirebilir.

Gizli tanığın dosya kapsamı dışındaki bu isimleri dillendirmesi o isimlerle ilgili soruşturma yapılacağı anlamını taşımaz. Kaldı ki soruşturma yapılması için sorumlusu olduğum şube müdürlüğü tarafından başarılı bir şekilde yürütülen ve aradan yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen hala gündemden düşmeyen bir operasyonda görev alan insanları karalamak için taraflı bir şekilde hazırlanmış ve kurgulanmıştır. Serdar Sertçelik ile hiçbir telefon konuşmam olmadı.

Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner’in çalışmalarda devre dışı bırakıldığına ilişkin iddiası doğru değildir. Kendisi şube müdürü olarak geniş yetkileri olan bir görev icra ediyor. Kimsenin pasifize edecek fiili bir gücü yoktur. Benim kimseye, ‘Kerem müdüre bilgi verilmemesi, soruşturmadan dışlanması’ gibi bir talimatım olmadı.

Organize Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’a veya başka birisine herhangi bir siyasi hakkında Serdar Sertçelik’e gizli tanıklık yaptırılması için asla talimat vermedim, görüşmedim. Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçışı ile ilgili herhangi bir ilgim ve bağlantım yok.

Siyasi kişilerin veya dosya ile ilgili olmayan ancak kamuoyu tarafından bilinen kişilerin Serdar Sertçelik’in gizli tanıklığı vasıtasıyla soruşturmaya dahil edilmesi gibi talimat vermedim. Herhangi bir siyasetçi veya kamuoyunun bildiği tanıdığı kişiyi Organize Şube’yi kullanarak takip ettirmedim.

Usulsüzce dinleme gibi bu yönde bana illegal bir talimat gelmedi. Serdar Serçelik, tek taraflı beyanlarıyla kesip-biçerek insanların algısını yönlendirmeye çalışıyor. Beni hedef gösteriyor. Kendisi, işin içine siyasileri katarak soruşturmadan kurtulmayı amaçlıyor. İftiraya uğradığımı düşünüyorum.”

“VARSA BİR ŞEY PATLAT”

Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan: “Yurtdışına kaçan Serdar Sertçelik’le telefonla konuşan Organize Şube Müdür Yardımcısıyım. Dinletilen telefon konuşmaları bana ait. Ancak kesilmiş bir şekildedir. Bu kayıtların kesintisiz olanı ve tamamını müfettişlere de verdim. Konuşmamda geçen ‘Patlat’ tan kastım, gizli tanık daha önce savcılıkta verdiği ifadede S.S.’nun karışmış olduğu ve ABK’nın dahil olduğu silahla yaralamayı anlatmıştı. O yüzden ‘Varsa bir şey ekleyelim’ demek istedim. Dosyaya bir şey katmak, eklemek gibi bir düşüncem olmadı.

Serdar Sertçelik’in konuşmayı kayda aldığını tahmin ettiğim için ben de kayda aldım. Çünkü, ileriki aşamada beyanlarını değiştirme olasılığını da gözettik. Bu kişinin yurtdışına kaçırılması konusunda kimseye talimat vermedim. Ayrıca yurtdışına kaçırılmasını niçin isteyelim?

ABK dosyasına, alakası olmayan kişilerin eklenmesi, ya da siyasi bir kişiyi dinleme, dosyaya ekleme talimatı da almadım. Usulsüz bir dinleme de yapılmasına sistem izin vermez. Soruşturma makamının talimatları yerine getirildi.”

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