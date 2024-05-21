Ayasofya’nın milyonlarca liralık restorasyon ihalesi Erdoğan'ın arkadaşına gitti

Ayasofya’nın 31 milyon 250 bin TL'lik üçüncü etap restorasyon ihalesi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lise arkadaşı Hasan Gürsoy’a verildi. Gürsoy’un şirketi daha önce Ayasofya’nın 218 milyon 500 bin TL’lik restorasyon ihalesini de almıştı.

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Ayasofya’nın milyonlarca liralık restorasyon ihalesi Erdoğan'ın arkadaşına gitti

Ayasofya’ya dair tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce tarihi kapıları başta olmak üzere çeşitli alanlarının tahrip edilmesi ile gündeme gelen Ayasofya'nın üçüncü etap restorasyonu için tartışmalı bir ihaleye daha imza atıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Cengiz Karagöz'ün haberine göre; Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı, 27 Aralık 2023’te Ayasofya’nın üçüncü etap uygulama işi için ihaleye çıktı. 31 milyon 250 bin TL’lik ihaleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lise arkadaşı Hasan Gürsoy’a ait Güryapı Restorasyon Taahhüt Şirketi aldı.

Gürsoy’un şirketi daha önce Ayasofya’nın 218 milyon 500 bin TL’lik restorasyon ihalesini de almıştı.

Ahlat Köşkü ve Çamlıca Camisi gibi milyonlarca liralık projelerin yapımını üstlenen Gürsoy’un şirketleri, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından kullanılan Okçular Tekkesi’nin de restorasyonunu yaptı. Gürsoy’un restorasyon şirketi 2015 yılından bu yana 20 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam bedeli 1 milyar 741 milyon 327 bin TL.

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Ayasofya Ayasofya Camii Recep Tayyip Erdoğan İhale
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