Depremin üzerinden 16 ay geçti, Hatay'da su sorunu çözülmedi: "Yetkililer nerede?"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’daki su sorunu, yağışların ardından kentin sel suları altında kalmasıyla derinleşti. Defne’deki Çekmece Mahallesi’nde bulunan Pınarbaşı Konteyner kentte şebeke sularının sık sık kesildiği belirlendi. Bazen günlerce gelmeyen, su geldiğinde ise pis ve kötü kokulu aktığı söyleyen afetzedeler, yetkililere seslendi.

BirGün'den İlayda Kaya'nın haberine göre; konteyner kentte kalan bir kadın vatandaş, yaşadıkları sorunları şöyle aktardı:

“Herkesin ayrı bir mağduriyeti var. 1 buçuk yıldır depremzedeyiz. Konteynerlerimizin su ihtiyacı karşılanmıyor. Perişanız. Benim konteynerim yanmıştı. Konteynerimi yenilediler ama içindeki eşyalar gitti. Hiç yardım gelmiyor.” Konteynerde kalan başka bir yurttaş da “Şebeke suyunu kullanamıyoruz. Su içemiyoruz. Selden sonra su sorunu yaşadık ve hâlâ sürüyor. Sular gelince pis ve sarı renkte geliyor. Çocuklarım yara içinde, suların kesilmesinin ardından çamaşırhaneleri de kullanamadık. Kıyafetlerimizi elimizde yıkıyoruz” diye konuştu. Çekmece’de az hasarlı evde yaşayan Çiğdem Arslan da “Birkaç gün evimizde su sorunu yaşadık. Sular önce pis geldi ancak şimdi evimde arıtma tesisi sebebiyle sular biraz daha açık renkte gelmeye başladı. Buradaki konteyner kentlerde arıtma tesisi yok, bu sebeple sular tamamen pis” dedi.

"YETKİLİLER NEREDE?"

Samandağ ilçesindeki Çiğdede Mahallesi’nde de durum farksız. Çeşmelerden pis ve kokulu su aktığını belirten yurttaşlar yetkililere seslendi. Yurttaşlar “Sağlığımız tehdit altında. Yetkililer nerede? Bu sorunu kimler giderecek? Büyükşehir Belediyesi devreye girsin” diyerek tepki gösterdi. Öte yandan kentteki Tayfun Sökmen Konteyner kentine taşıma suyu götürüldüğü ve yurttaşların ihtiyaçlarının giderildiği öğrenildi. Ayrıca şebekelerin bağlanmadığı, taşıma suyunun da içme suyu olarak kullanılmadığı belirlendi. Engellilere tahsis edilen başka bir konteyner kentte de lağım suyu ile şebeke suyu karıştığı ileri sürüldü.