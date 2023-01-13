Armağan Çağlayan: Bu hastalık beter bir şeymiş

Akciğer kanserine yakalandığını açıklayan sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, “Bu hastalık beter bir şeymiş” diyerek yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Başın ağrısa, bacağını bir yere çarpsan, çarptığını bile bile doktora gitmek istiyorsun! Obsesyon!" ifadelerini kullandı.

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Armağan Çağlayan: Bu hastalık beter bir şeymiş

Armağan Çağlayan, 21 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla akciğer kanserine yakalandığını duyurarak "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim" demişti.

Çağlayan'ın lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı. Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren sununu, 30 Kasım'da ameliyat olmuş, operasyon sonrası Instagram hesabından son durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunarak "4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 56 yaşındaki Armağan Çağlayan, son olarak 1.6 milyon takipçisi bulunan Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. "Bu hastalık beter bir şeymiş. Başın ağrısa, bacağını bir yere çarpsan, çarptığını bile bile doktora gitmek istiyorsun! Obsesyon!" diye yazan ünlü isme, takipçileri çok sayıda destek mesajı yazdı.

OBSESYON NEDİR?

Obsesyon halk arasında takıntı veya saplantı diye de adlandırılan bir rahatsızlık belirtisidir. Kişinin elinde olmadan, istenmeden akla gelen ve kişiye aşırı rahatsızlık veren düşüncelerdir. Mesela mikrop veya kir bulaştığı düşüncesi bir obsesyondur. Psikiyatri sözlüklerinde kısaca “yanlış olduğunu bildiğimiz halde kafamızdan atamadığımız, mantık ve muhakeme ile uzaklaştırılamayan, arzu edilmeyen saplantı halindeki fikirler” olarak tanımlanır.

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