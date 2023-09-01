Arızalar tartışma konusuydu: İstanbul'da metro merdivenlerine sabotaj kamerada!
İstanbul'da metro merdivenlerindeki arızalar sıkça tartışma konusu olmuştu. Dün Gayrettepe M2 metro hattında kameralara kaydedilen görüntüler yaşanan arızanın sabotaj olduğunu ortaya koydu.
İBB'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada: "Metronun yürüyen merdivenlerine yönelik sabotaj yapan kişiler kameraya yakalandı. Bugün saat 16:10’da Gayrettepe’de M2 metro hattında güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüleri yayınlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Görüntülerde yürüyen iki kişinin merdivenleri kasıtlı olarak bozduğu görülüyor.
Sabotajın güvenlik kameralarına yansımaları 'İBB Haber' hesabından paylaşıldı.
İşte o anlar:
🚨 SON DAKİKA
Metronun yürüyen merdivenlerine yönelik sabotaj yapan kişiler kameraya yakalandı.
Bugün saat 16:10’da Gayrettepe’de M2 metro hattında güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüleri yayınlıyoruz. pic.twitter.com/gUuUrgJt0D— İBB Haber (@ibbhabercomtr) August 31, 2023
SABOTAJA TEPKİLER GECİKMEDİ
Sosyal medyada tepki gösteren kullanıcılar "Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden beri metro merdivenleri sürekli arızalı" diye polemik yapan, haysiyet, şeref yoksunu tayfa bu işte!" ifadelerini kullandı.