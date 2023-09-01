Arızalar tartışma konusuydu: İstanbul'da metro merdivenlerine sabotaj kamerada!

İstanbul'da metro merdivenlerindeki arızalar sıkça tartışma konusu olmuştu. Dün Gayrettepe M2 metro hattında kameralara kaydedilen görüntüler yaşanan arızanın sabotaj olduğunu ortaya koydu.

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Arızalar tartışma konusuydu: İstanbul'da metro merdivenlerine sabotaj kamerada!

İBB'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada: "Metronun yürüyen merdivenlerine yönelik sabotaj yapan kişiler kameraya yakalandı. Bugün saat 16:10’da Gayrettepe’de M2 metro hattında güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüleri yayınlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Görüntülerde yürüyen iki kişinin merdivenleri kasıtlı olarak bozduğu görülüyor.

Sabotajın güvenlik kameralarına yansımaları 'İBB Haber' hesabından paylaşıldı.

İşte o anlar:


SABOTAJA TEPKİLER GECİKMEDİ

Sosyal medyada tepki gösteren kullanıcılar "Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden beri metro merdivenleri sürekli arızalı" diye polemik yapan, haysiyet, şeref yoksunu tayfa bu işte!" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul Ekrem İmamoğlu
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