Ankara'da Yanan Evden Ceset Çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yanan bir evde ceset bulundu.

Ankara'da Yanan Evden Ceset Çıktı

Edinilen bilgiye göre, Yaşamkent Mahallesi 3112 Sokak'ta bir binanın dairesinden duman çıktığını gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dairede henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin cansız bedenini buldu.

İtfaiye ekipleri ayrıca yanan dairenin kapısının daha önce çilingir yardımıyla açıldığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayet şüphesi üzerinde duruyor.

Kaynak: AA

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